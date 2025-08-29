Este simple producto de baño elimina manchas de sillas y sofás tapizados; así lo puede aplicar

La espuma de afeitar, más allá de cumplir su labor de afeitar, es un producto que aporta muchos beneficios en la limpieza del hogar. Aunque fue diseñada para el cuidado personal del hombre, su capacidad de eliminar manchas lo han convertido en uno de los productos más utilizados por expertos y expertas en limpieza.

De por sí, Alicia Martínez, Marta y Helena, han compartido, por medio de sus redes sociales, trucos para limpiar diferentes objetos con espuma de afeitar, desde sofás hasta vidrios del baño.

Elimina manchas en sillas tapizadas y sofás

Algo que causa mucho malestar es encontrar una mancha de suciedad en una silla tapizada. Para eliminarla, aplique crema de afeitar sobre la mancha y frote con un paño o un cepillo de cerdas suaves. Una vez realizó ese proceso, solo tendrá que aclarar la zona con un paño húmedo y dejar la silla secándose al aire libre.

Este poderoso truco también se puede aplicar sobre alfombras con manchas e incluso sobre ropa con manchas de maquillaje. Para conseguir los resultados esperados debe repetir los pasos anteriores.

La espuma de afeitar también sirve para limpiar otros objetos

Este producto de cuidado personal también se puede usar en el baño. Si los espejos se empañan con facilidad y, además, no tienen brillo, la espuma de afeitar es la solución para estos problemas. Para que funcione, debe verter un poco de espuma en un paño y frotarlo sobre el espejo. Luego, retira el exceso de la superficie con otro paño húmedo.

Ese mismo proceso funciona para sacarle brillos a los espejos de la casa. Además, la espuma de afeitar también sirve para que el agua de la lluvia resbale en los retrovisores del carro.

Para eliminar el molestoso ruido de las puertas

Si cuando abre o cierra cualquier puerta de su casa y escucha como las bisagras hacen un molesto ruido, aplique espuma en las bisagras y con los dedos espárzala para que penetre correctamente. Como en los trucos anteriores, debe retirar el exceso con un paño.

La espuma de afeitar también se usa para Limpiar joyas o accesorios de plata | Foto: Getty Images/iStockphoto

Limpiar joyas o accesorios de plata