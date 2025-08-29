Suscribirse

Cómo

Este simple producto de baño elimina manchas de sillas y sofás tapizados; así lo puede aplicar

Aunque fue diseñada para el cuidado personal, su capacidad de eliminar manchas lo han convertido en uno de los productos más utilizados en la limpieza del hogar.

Redacción Cómo
30 de agosto de 2025, 12:27 a. m.
Existen remedios caseros efectivos para quitar las manchas de los muebles.
Este simple producto de baño elimina manchas de sillas y sofás tapizados; así lo puede aplicar | Foto: Getty Images

La espuma de afeitar, más allá de cumplir su labor de afeitar, es un producto que aporta muchos beneficios en la limpieza del hogar. Aunque fue diseñada para el cuidado personal del hombre, su capacidad de eliminar manchas lo han convertido en uno de los productos más utilizados por expertos y expertas en limpieza.

De por sí, Alicia Martínez, Marta y Helena, han compartido, por medio de sus redes sociales, trucos para limpiar diferentes objetos con espuma de afeitar, desde sofás hasta vidrios del baño.

Elimina manchas en sillas tapizadas y sofás

Algo que causa mucho malestar es encontrar una mancha de suciedad en una silla tapizada. Para eliminarla, aplique crema de afeitar sobre la mancha y frote con un paño o un cepillo de cerdas suaves. Una vez realizó ese proceso, solo tendrá que aclarar la zona con un paño húmedo y dejar la silla secándose al aire libre.

Este poderoso truco también se puede aplicar sobre alfombras con manchas e incluso sobre ropa con manchas de maquillaje. Para conseguir los resultados esperados debe repetir los pasos anteriores.

La espuma de afeitar también sirve para limpiar otros objetos

Este producto de cuidado personal también se puede usar en el baño. Si los espejos se empañan con facilidad y, además, no tienen brillo, la espuma de afeitar es la solución para estos problemas. Para que funcione, debe verter un poco de espuma en un paño y frotarlo sobre el espejo. Luego, retira el exceso de la superficie con otro paño húmedo.

Contexto: El sencillo método para desinfectar la esponja de lavar los platos y eliminar las bacterias: solo se requieren dos ingredientes

Ese mismo proceso funciona para sacarle brillos a los espejos de la casa. Además, la espuma de afeitar también sirve para que el agua de la lluvia resbale en los retrovisores del carro.

Para eliminar el molestoso ruido de las puertas

Si cuando abre o cierra cualquier puerta de su casa y escucha como las bisagras hacen un molesto ruido, aplique espuma en las bisagras y con los dedos espárzala para que penetre correctamente. Como en los trucos anteriores, debe retirar el exceso con un paño.

Detrás del brillo: Se analiza cómo la calidad y la pureza definen el valor intrínseco de un anillo de compromiso.
La espuma de afeitar también se usa para Limpiar joyas o accesorios de plata | Foto: Getty Images/iStockphoto

Limpiar joyas o accesorios de plata

Otro objeto que puede limpiar con la espuma de afeitar son las joyas o accesorio de plata. aplicar dicho producto sobre un anillo, arete o cadena servirá para devolverle ese brillo característico. Solo necesita aplicar la espuma, dejarla actuar por una hora y una vez se cumpla el tiempo frota la joya con un cepillo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ni Ohtani, ni Judge: este es el jugador más odiado por los pitchers de las Grandes Ligas

2. Mhoni Vidente revela las cartas del tarot del 29 al 31 de agosto y este sería su sorprendente significado para cada signo

3. Calibre 50, Arcángel, Jhonny Rivera y Jerry Rivera, gratis, en el súperconcierto de las Fiestas de la Cosecha, en Pereira

4. Gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, lanzó fuerte hipótesis por la muerte de Valeria Afanador: “No da otra explicación”

5. Adrián Ramos vuelve a América de Cali: emotiva presentación con promesa de por medio

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Producto

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.