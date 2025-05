La planta que no se recomienda tener en casa porque puede atraer cucarachas; sirve como refugio para estos insectos

La razón por la que no se recomienda poner un espejo reflejando la cama en la habitación

“La presencia de cucarachas no solo es antiestética y representa una molestia, sino que también constituye un riesgo para la salud y la seguridad pública”, señala la compañía de control de plagas Apinsa en su sitio web.

Así que si no quiere tener su hogar repleto de cucarachas , tenga en cuenta que existen varios tipos de plantas que resultan muy atractivas para estos insectos, pues sus características se ajustan de manera perfecta para convertirse en su refugio.

Sin embargo, también pueden servir de escondite para las cucarachas, precisamente por sus características y porque requiere riegos frecuentes que mantienen la humedad en el sustrato y el ambiente, lo que no solo atrae a estos insectos, sino que favorece su supervivencia.

No obstante, si a pesar de esto desea elegirla como parte de la decoración del hogar, se recomienda mantener la planta bien ventilada, evitar el exceso de riego y retirar hojas muertas. Con estas prácticas es posible reducir el riesgo de que se convierta en un imán de cucarachas, pero no garantizar que esta plaga no aparezca realmente.