La poderosa oración de gratitud que debería rezar por la resurrección de Jesucristo

Oraciones para rezar el Domingo de Pascua

Danos tu corazón resucitado

Discípulos del Resucitado

Señor Jesús, desde hoy, me llamas a ser discípulo tuyo. Me llamas a no tener miedo. Cuando aprenda a compartir mis bienes con los necesitados, sé, Señor, que vives en mí resucitado. Si soy capaz de consolar a quien sufre a mi lado, sé Señor que vives en mí resucitado; si respeto a los que tengo más cerca, sé Señor que vives en mí resucitado; si soy capaz de desprenderme de mis máscaras y de mis egoísmos, sé Señor que vives en mí resucitado; si me comporto ejemplarmente en mi vida familiar, espiritual, profesional y social, sé Señor que vives en mí resucitado.