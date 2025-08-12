Cómo
Las tres zonas del hogar que sí o sí debe limpiar para atraer la paz y abundancia en el hogar
El Feng Shui asegura que el desorden, la acumulación de objetos y la suciedad en el hogar puede bloquear la circulación de energía.
El Feng Shui, práctica milenaria que tiene como objetivo buscar y encontrar un equilibrio energético de los espacios. En ese orden de ideas, la limpieza estratégica de ciertos espacios del hogar puede desbloquear la energía de la prosperidad y atraer abundancia. Estas son las áreas que debe limpiar en el hogar para mejorar la circulación del dinero.
Según el Feng Shui, estas son las áreas a limpiar para atraer dinero
Esta filosofía ancestral asegura que el desorden, la acumulación de objetos y la suciedad en el hogar puede bloquear la circulación de energía, en especial la del dinero.
De acuerdo a la información compartida por Karen Rauch Carter, autora de ‘Move Your Stuff’, limpiar con intención y en fechas estratégicas, puede generar un impacto positivo en cómo se manifiestan las oportunidades. Según esta especialista, estos son los tres lugares que se deben limpiar para atraer dinero.
La cocina
La energía de la abundancia alimentaria
Para el Feng Shui, la cocina es uno de los espacios más importante, ya que está relacionado con la abundancia, ya que representa prosperidad alimentaria y sustento. Limpiar aparatos como el horno, refrigerador, cajones y los espacios donde se guardan alimentos es crucial para permitir que esta energía fluya. Si estos espacios se encuentran desordenados, pueden bloquear el acceso de la abundancia.
Espejos
Elimina manchas y grietas
Para el Feng Shui, los espejos son muy importantes, esto se debe a que esta filosofía cree que multiplican todo lo que reflejan. Si un espejo está sucio, puede estar amplificando el estancamiento y la falta de prosperidad. Limpiar estos objetos ayudará a crear una atmósfera de abundancia.
La puerta de entrada
El canal hacia la prosperidad
El último lugar que recomienda esta experta limpiar es la puerta de entrada, ya que es el principal punto de ingreso de la energía vital, también conocido como “chi”, por ende, este espacio debe estar libre de obstáculos. Un pasillo bloqueado o desordenado podría estar impidiendo que la energía fluya con facilidad hacia el interior del hogar. Según esta filosofía de origen chino, tener una entrada limpia y despejada permite la entrada de la prosperidad. Por último, el Feng Shui recomendó asegurarse de que la puerta esté en buen estado, sin obstáculos, y que el área esté iluminada y ordenada.