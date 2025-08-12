Suscribirse

Las tres zonas del hogar que sí o sí debe limpiar para atraer la paz y abundancia en el hogar

El Feng Shui asegura que el desorden, la acumulación de objetos y la suciedad en el hogar puede bloquear la circulación de energía.

Redacción Cómo
13 de agosto de 2025, 3:24 a. m.
El Feng Shui asegura que el desorden, la acumulación de objetos y la suciedad en el hogar puede bloquear la circulación de energía.

El Feng Shui, práctica milenaria que tiene como objetivo buscar y encontrar un equilibrio energético de los espacios. En ese orden de ideas, la limpieza estratégica de ciertos espacios del hogar puede desbloquear la energía de la prosperidad y atraer abundancia. Estas son las áreas que debe limpiar en el hogar para mejorar la circulación del dinero.

Según el Feng Shui, estas son las áreas a limpiar para atraer dinero

Esta filosofía ancestral asegura que el desorden, la acumulación de objetos y la suciedad en el hogar puede bloquear la circulación de energía, en especial la del dinero.

De acuerdo a la información compartida por Karen Rauch Carter, autora de ‘Move Your Stuff’, limpiar con intención y en fechas estratégicas, puede generar un impacto positivo en cómo se manifiestan las oportunidades. Según esta especialista, estos son los tres lugares que se deben limpiar para atraer dinero.

La cocina

Persona limpiando la cocina
Para el Feng Shui, la cocina es uno de los espacios más importante, ya que está relacionado con la abundancia.

La energía de la abundancia alimentaria

Para el Feng Shui, la cocina es uno de los espacios más importante, ya que está relacionado con la abundancia, ya que representa prosperidad alimentaria y sustento. Limpiar aparatos como el horno, refrigerador, cajones y los espacios donde se guardan alimentos es crucial para permitir que esta energía fluya. Si estos espacios se encuentran desordenados, pueden bloquear el acceso de la abundancia.

Espejos

Elimina manchas y grietas

Decoración del hogar
Para el Feng Shui, los espejos son muy importantes, esto se debe a que esta filosofía cree que multiplican todo lo que reflejan.

Para el Feng Shui, los espejos son muy importantes, esto se debe a que esta filosofía cree que multiplican todo lo que reflejan. Si un espejo está sucio, puede estar amplificando el estancamiento y la falta de prosperidad. Limpiar estos objetos ayudará a crear una atmósfera de abundancia.

La puerta de entrada

¿Está buscando formas de aumentar la seguridad en su hogar? Descubra cómo el Feng Shui puede influir en la elección de elementos para colocar en la puerta principal.
El último lugar que recomienda esta experta limpiar es la puerta de entrada, ya que es el principal punto de ingreso de la energía vital.

El canal hacia la prosperidad

El último lugar que recomienda esta experta limpiar es la puerta de entrada, ya que es el principal punto de ingreso de la energía vital, también conocido como “chi”, por ende, este espacio debe estar libre de obstáculos. Un pasillo bloqueado o desordenado podría estar impidiendo que la energía fluya con facilidad hacia el interior del hogar. Según esta filosofía de origen chino, tener una entrada limpia y despejada permite la entrada de la prosperidad. Por último, el Feng Shui recomendó asegurarse de que la puerta esté en buen estado, sin obstáculos, y que el área esté iluminada y ordenada.

