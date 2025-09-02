Aunque una persona limpie a diario o semanalmente su casa, puede que algunas zonas pasen desapercibidas y solo caen en cuenta cuando el polvo o la suciedad se hace muy evidente. Ante esta situación, es importante tener en cuenta que existen algunos objetos o rincones en el hogar que se deben limpiar, aunque sea una vez al mes.

La experta en limpieza Anastasia Markova publicó un video en su cuenta personal de Instagram en el que recomendó limpiar una vez al mes ciertas cosas del hogar.

Cosas que debe limpiar mensualmente

Mantener una limpieza diaria cubre las zonas visibles del hogar, no obstante, existen tareas que se deben realizar mensualmente para tener un ambiente libre de cualquier suciedad.

Electrodomésticos

Según la experta, cada mes se debe dedicar un día para limpiar la parte exterior de los electrodomésticos. Anastasia usa un spray para la superficie y un paño de microfibra para eliminar la grasa, polvo y huellas. La limpieza debe ser más profunda en aparatos como el microondas, nevera, lavadora y hasta cafetera, elementos que se usa a diario.

La especialista también recomienda lavar la parte interior de estos electrodomésticos. Para el horno, Anastasia usa un cepillo eléctrico de limpieza para retirar restos de alimentos y grasa. Este paso también se puede realizar en el interior de la nevera, microondas o lavavajillas.

Superficies difíciles de alcanzar

Zonas altas, como el espacio entre la barandilla de la escalera, la parte superior de los armarios, detrás de los muebles y otras zonas de difícil acceso, pueden pasarse por alto. Para limpiar esas zonas, la especialista utiliza un plumero flexible para eliminar el polvo de esos lugares. Limpiar estas zonas una vez al mes es clave para evitar la acumulación de ácaros y suciedad que puede llegar a afectar la calidad del aire.

Alfombras

A la hora de limpiar las alfombras no basta con aspirar, una vez al mes toca realizar una limpieza profunda de estos elementos. Para ello se puede usar una máquina específica para lavado de alfombras o contratar un servicio profesional.

Esto servirá para eliminar polvos, bacterias y pelos de mascotas. | Foto: Getty Images

Desagües

Según la experta, los desagües, tanto de la cocina como del baño, se deben limpiar a fondo una vez al mes. Para ello, puede verter agua caliente, vinagre y bicarbonato para eliminar suciedad y evitar malos olores.