Suscribirse

Cómo

Cuatro cosas que debe limpiar una vez al mes, según una experta en cuidado del hogar

Realizar esta limpieza, aunque sea una vez al mes, servirá para eliminar la suciedad que se acumula en el hogar.

Redacción Cómo
2 de septiembre de 2025, 10:17 p. m.
Persona limpiando la cocina
Realizar esta limpieza, aunque sea una vez al mes, servirá para prolongar la vida útil de electrodomésticos. | Foto: Getty Images

Aunque una persona limpie a diario o semanalmente su casa, puede que algunas zonas pasen desapercibidas y solo caen en cuenta cuando el polvo o la suciedad se hace muy evidente. Ante esta situación, es importante tener en cuenta que existen algunos objetos o rincones en el hogar que se deben limpiar, aunque sea una vez al mes.

La experta en limpieza Anastasia Markova publicó un video en su cuenta personal de Instagram en el que recomendó limpiar una vez al mes ciertas cosas del hogar.

Cosas que debe limpiar mensualmente

Mantener una limpieza diaria cubre las zonas visibles del hogar, no obstante, existen tareas que se deben realizar mensualmente para tener un ambiente libre de cualquier suciedad.

Electrodomésticos

Según la experta, cada mes se debe dedicar un día para limpiar la parte exterior de los electrodomésticos. Anastasia usa un spray para la superficie y un paño de microfibra para eliminar la grasa, polvo y huellas. La limpieza debe ser más profunda en aparatos como el microondas, nevera, lavadora y hasta cafetera, elementos que se usa a diario.

La especialista también recomienda lavar la parte interior de estos electrodomésticos. Para el horno, Anastasia usa un cepillo eléctrico de limpieza para retirar restos de alimentos y grasa. Este paso también se puede realizar en el interior de la nevera, microondas o lavavajillas.

Contexto: ¿Cómo limpiar cortinas fácilmente con solo tres productos? Esta es la mezcla casera efectiva que las deja como nuevas

Superficies difíciles de alcanzar

Zonas altas, como el espacio entre la barandilla de la escalera, la parte superior de los armarios, detrás de los muebles y otras zonas de difícil acceso, pueden pasarse por alto. Para limpiar esas zonas, la especialista utiliza un plumero flexible para eliminar el polvo de esos lugares. Limpiar estas zonas una vez al mes es clave para evitar la acumulación de ácaros y suciedad que puede llegar a afectar la calidad del aire.

Alfombras

A la hora de limpiar las alfombras no basta con aspirar, una vez al mes toca realizar una limpieza profunda de estos elementos. Para ello se puede usar una máquina específica para lavado de alfombras o contratar un servicio profesional.

Alfombra limpia
Esto servirá para eliminar polvos, bacterias y pelos de mascotas. | Foto: Getty Images

Desagües

Según la experta, los desagües, tanto de la cocina como del baño, se deben limpiar a fondo una vez al mes. Para ello, puede verter agua caliente, vinagre y bicarbonato para eliminar suciedad y evitar malos olores.

Realizar esta limpieza, aunque sea una vez al mes, servirá para prolongar la vida útil de electrodomésticos, acabar con malos olores en las alfombras y eliminar el polvo del hogar.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Equinoccio de otoño, eclipses, Luna de Maíz y todos los eventos astronómicos del mes de septiembre que podrá ver en EE. UU.

2. Denuncian recorte presupuestal al sector deporte que afectaría varios eventos de relevancia para el país

3. Cayó hombre fuerte del Tren de Aragua que había protagonizado fuga de una cárcel a través de un túnel

4. Revuelco en EE. UU. : Trump anuncia el movimiento de esta importante base militar a Alabama

5. Daniel Quintero también prometió 6.000 lavadoras en Medellín y no las entregó. ¿Qué pasó?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Limpiar la casaLimpieza en casa

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.