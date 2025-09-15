Suscribirse

Tecnología

El ingenioso dispositivo que limpia las ventanas y las deja relucientes, sin rastro de manchas

Son pocos quienes lo saben, pero considerar aspectos como la potencia, la batería, el diseño y los accesorios son clave para asegurar una inversión acertada.

Redacción Tecnología
15 de septiembre de 2025, 5:43 p. m.
Estos dispositivos ayudar de dejar las ventanas impecables, libres de agua.
Estos dispositivos ayudan a dejar las ventanas impecables, libres de agua. | Foto: Getty Images

Cuando se trata de limpiar ventanas, la tarea puede resultar compleja, ya que, por más trucos caseros que se utilicen, siempre existe el riesgo de que queden manchas o marcas incómodas.

Es común recurrir a papel periódico, paños de microfibra o productos especializados, pero estos métodos no siempre garantizan un resultado perfecto.

Con el tiempo, la tecnología ha facilitado estas labores del hogar gracias a innovaciones como las aspiradoras de ventanas, un dispositivo todavía poco conocido pero altamente útil.

Según el portal goodhousekeeping.com, estos equipos cuentan con gomas eléctricas que recogen el agua de las superficies de vidrio, evitando que queden rastros visibles.

Su funcionamiento permite eliminar la condensación en ventanas y absorber el exceso de agua al limpiar azulejos. Incluso resultan muy prácticas en vidrios de automóviles, donde ayudan a prevenir marcas de agua molestas.

Limpieza de vidrios
Algunos productos pueden dejar manchas o marcas. | Foto: Getty Images

Estos aparatos varían en tamaño, calidad y características, lo que brinda a los usuarios la posibilidad de elegir según sus necesidades y preferencias.

Algunos modelos incluyen accesorios de microfibra, ideales para retirar el polvo acumulado en rincones y conseguir un acabado brillante.

Contexto: El pequeño aparato eléctrico que no debería faltar en casa si quiere eliminar el polvo y los malos olores sin esfuerzo

Entre sus principales ventajas se encuentra la capacidad de combatir la condensación, un fenómeno frecuente cuando el vapor del aire entra en contacto con superficies frías, como el acristalamiento, que suele enfriarse más que el ambiente interior.

Además, la mayoría de modelos se puede usar tanto en posición horizontal como vertical, lo que facilita llegar a rincones de difícil acceso.

Eso sí, es importante vigilar el depósito de agua, ya que, si se llena en exceso, podría derramarse y arruinar parte del trabajo realizado.

Una aspiradora de ventanas facilita la limpieza del hogar.
Una aspiradora de ventanas facilita la limpieza del hogar. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Elegir la aspiradora de ventanas adecuada no solo asegura un mejor desempeño en la limpieza, sino ahorro de tiempo, mayor durabilidad del aparato y, lo más relevante, un resultado sin manchas ni rayas.

En cambio, una compra apresurada puede derivar en un dispositivo poco eficiente, con baja potencia o batería de corta duración, lo que convierte la limpieza en una experiencia frustrante.

Contexto: No es el aire acondicionado ni el calefactor: este es el aparato eléctrico que no debería utilizar para calentar su casa

Otros aspectos a considerar son la fuerza de succión, el tamaño, el peso y la ergonomía. Un diseño compacto y ligero facilita el agarre y permite alcanzar ventanas altas o de difícil acceso sin mayor esfuerzo, garantizando comodidad durante todo el proceso.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Sofía Vergara alarmó con foto de sus ojos y expuso porque no fue a importantes premios: “No llegué a los Emmy, pero sí a emergencias”

2. El ferri que pretenden volver turístico en Bolívar: esto pidió el gobernador Arana a una alcaldesa del Atlántico

3. Hombre que disparó al aire en medio de un funeral y desató el pánico en el sur de Bogotá fue capturado por las autoridades

4. Popular cadena de supermercados en EE. UU. despedirá a 1.000 personas por recortes presupuestales. Estos son los puestos afectados

5. Horóscopo semanal del 15 al 19 de septiembre: momento para decisiones cruciales y confrontaciones no deseadas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ventanasLimpiar la casaAparatos tecnológicosDispositivos tecnológicos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.