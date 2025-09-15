Cuando se trata de limpiar ventanas, la tarea puede resultar compleja, ya que, por más trucos caseros que se utilicen, siempre existe el riesgo de que queden manchas o marcas incómodas.

Es común recurrir a papel periódico, paños de microfibra o productos especializados, pero estos métodos no siempre garantizan un resultado perfecto.

Con el tiempo, la tecnología ha facilitado estas labores del hogar gracias a innovaciones como las aspiradoras de ventanas, un dispositivo todavía poco conocido pero altamente útil.

Según el portal goodhousekeeping.com, estos equipos cuentan con gomas eléctricas que recogen el agua de las superficies de vidrio, evitando que queden rastros visibles.

Su funcionamiento permite eliminar la condensación en ventanas y absorber el exceso de agua al limpiar azulejos. Incluso resultan muy prácticas en vidrios de automóviles, donde ayudan a prevenir marcas de agua molestas.

Algunos productos pueden dejar manchas o marcas. | Foto: Getty Images

Estos aparatos varían en tamaño, calidad y características, lo que brinda a los usuarios la posibilidad de elegir según sus necesidades y preferencias.

Algunos modelos incluyen accesorios de microfibra, ideales para retirar el polvo acumulado en rincones y conseguir un acabado brillante.

Entre sus principales ventajas se encuentra la capacidad de combatir la condensación, un fenómeno frecuente cuando el vapor del aire entra en contacto con superficies frías, como el acristalamiento, que suele enfriarse más que el ambiente interior.

Además, la mayoría de modelos se puede usar tanto en posición horizontal como vertical, lo que facilita llegar a rincones de difícil acceso.

Eso sí, es importante vigilar el depósito de agua, ya que, si se llena en exceso, podría derramarse y arruinar parte del trabajo realizado.

Una aspiradora de ventanas facilita la limpieza del hogar. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Elegir la aspiradora de ventanas adecuada no solo asegura un mejor desempeño en la limpieza, sino ahorro de tiempo, mayor durabilidad del aparato y, lo más relevante, un resultado sin manchas ni rayas.

En cambio, una compra apresurada puede derivar en un dispositivo poco eficiente, con baja potencia o batería de corta duración, lo que convierte la limpieza en una experiencia frustrante.