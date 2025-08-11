Suscribirse

Cómo

Según la psicología, esto significa que a una persona le cueste conciliar el sueño por la noche

El estrés es uno de los principales factores que impactan el sueño reparador.

Redacción Cómo
11 de agosto de 2025, 9:51 p. m.
Mujer en la noche sin poder conciliar el sueño
El estrés es uno de los responsables de las interrupciones del sueño. | Foto: Getty Images

Existen muchas personas a las que les cuesta conciliar el sueño por las noches. Al ser un fenómeno bastante común, desde la psicología se comenzó a investigar sus posibles causas.

Respecto a este tema, Nahum Montagud Rubio, psicólogo especializado, explicó qué significado puede tener en las personas que les cuesta dormir por las noches. En primer lugar, le atribuyó este comportamiento al estrés.

El sueño es fundamental ara recargar energías.
El estrés puede ser uno de los principales problemas por el que alguien no pueda conciliar el sueño. | Foto: Getty Images

De acuerdo a un artículo que escribió para el portal Psicología y mente, especializado en el cuidado de la salud mental, cualquier situación en la que la estabilidad psicológica se vea alterada, podría contribuir a que se generen pensamientos negativos o preocupantes sobre el futuro. Por lo tanto, el cerebro se activa imaginando escenarios catastróficos o intentando buscar una solución a ese problema; este tipo de acciones pueden provocar insomnio.

Por otra parte, este experto atribuyó el insomnio a diversos factores como el consumo excesivo de alcohol, que en sí mismo causa somnolencia y una menor capacidad de reacción. Otro motivo muy común es la presencia de luz o ruido en exceso, estos elementos pueden afectar el descanso y la tranquilidad que se requiere para conciliar el sueño durante las noches.

Lo más leído

1. Muerte de Miguel Uribe: estas son las razones que tiene Alfredo Rangel para atribuir el atentado a Iván Márquez y descartar tesis de Otty Patiño
2. Amiga de Silvana Torres cuenta otra versión alrededor de la muerte de niña de dos años en Manizales: hizo crudo relato
3. Simón Gaviria se quebró en vivo hablando de la promesa que Miguel Uribe le hizo a María Claudia Tarazona: “Me rompe el alma”

Qué significa que una persona se despierte varias veces en la madrugada, según la psicología

Mayo Clinic explicó que “despertarse en mitad de la noche se conoce como insomnio y es un problema común. Despertarse en pleno sueño es algo que suele ocurrir durante períodos de estrés”.

La doctora Myriam Monczor, psiquiatra y especialista en sueño de adultos mayores, explicó a Infobae que “con los años, aumentan las fases superficiales del sueño y disminuyen las más profundas. Es como si se superficializara. Quizá también se incrementan los despertares durante la noche por diferentes causas. Por ejemplo, la presencia de dolor”.

El uso del celular genera una respuesta de dopamina en el cerebro.
El estrés es uno de los responsables de las interrupciones del sueño. | Foto: Getty Images

Stella Maris Valiensi, doctora en Neurología y autora del libro La ruta del sueño, manifestó para Infobae que el estrés afecta las 24 horas del día a las personas.

“Produce cambios en las hormonas, en los neurotransmisores y en el sueño. Afecta lo que se llama sistema hipotálamo hipofisario suprarrenal. Produce que tengamos un sueño fraccionado y despertar precoz. Y, en algunos casos, hace que no podamos dormir. Por lo tanto, el estrés puede provocar insomnio (tanto de conciliación del sueño como de mantenimiento y despertar precoz) y pesadillas, que es una parasomnia de lo que llamamos sueño REM o de movimientos oculares rápidos”, dijo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Filtran decisión de Millonarios sobre David González: malos resultados llevarían a dura medida

2. Falsos positivos en Bogotá: la “banda del CAI” capturaba a habitantes de calle para aumentar operatividad

3. Impactante video muestra cómo el techo de una prisión en Nebraska sale volando tras feroz tormenta que dejó un muerto y varios heridos

4. Cristiano Ronaldo y Georgina se casan; este sería el precio del lujoso anillo de compromiso

5. Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes pasaron un domingo en “familia”; una foto que volvió a sorprender y aumentar los rumores

LEER MENOS

Noticias relacionadas

psicologíaSueñoNoche

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.