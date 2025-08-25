El baño es una de las zonas más difíciles de mantener limpia del hogar, las manchas de cal, la humedad, los restos de jabón y el moho hacen que la ducha se ensucie rápidamente, y mantenerla limpia a largo plazo parece una tarea casi que imposible.

No obstante, el experto en limpieza y Tiktoker Brandon Pleshek, cuenta cuál es el truco más eficaz para limpiar esta zona del baño.

Gracias al método de limpieza de este experto, que apenas llevan unos cuantos minutos, es muy sencillo alargar el tiempo entre cada limpieza y disfrutar de una ducha limpia y reluciente cada día.

Preparar una mezcla de limpieza casera a base de vinagre

La primera recomendación de este especialista es dedicar unos minutos una vez a la semana para limpiar la ducha con un producto casero, económico y eficaz. Una de las mejores opciones es el vinagre blanco, que ayuda a eliminar la cal, restos de jabón y desinfecta de forma natural.

Estos son los productos que necesita para limpiar la ducha

1 taza de agua

1 taza de vinagre blanco

1 cucharadita de lavavajillas líquido

El primer paso es mezclar estos ingredientes en un pulverizador, agitar bien y rociar esta mezcla sobre paredes y demás superficies de la ducha. Luego, lo deja actuar por unos minutos y pasa un paño suave o una esponja. Este truco evitará que la suciedad se acumule y reducirá la necesidad de limpiezas profundas.

Usar una espátula limpiacristales después de cada ducha

Otra recomendación entregada por el especialista es usar una espátula. Según Brandon, este es un elemento que no puede faltar en ningún baño. Esta es una herramienta útil e ideal para dejar la ducha libre de manchas.

De acuerdo al experto, es muy fácil de usar, después de ducharse, solo tiene que pasar la espátula por las paredes, el cristal y el suelo y esto retira el exceso de agua.

Este truco evitará que la suciedad se acumule y reducirá la necesidad de limpiezas profundas. | Foto: Getty Images

Brandon aseguró que aplicar este truco en la ducha ofrece estos dos beneficios.

Ayuda a prevenir la acumulación de cal, que suele dejar esas manchas blancas en superficies de vidrio y azulejos.

También ayuda a eliminar la humedad, reduce la posibilidad de formación de moho u hongos.