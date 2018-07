A

A

A 0

0

0

0

Uribe recuerda lo que Claudia López pensaba de “Petro, su candidato presidencial”

El ex presidente Álvaro Uribe ha enviado varios trinos en la mañana del sábado sobre Claudia López. En estos el ex mandatario le recuerda a la excandidata vicepresidencial lo que decía de Gustavo Petro, hace tan solo un par de semanas. López adhirió a esa campaña para la segunda vuelta este viernes junto con Antanas Mockus. El candidato de la Colombia Humana prometió sobre un mármol no realizar algunos de los puntos más lo habían distanciado del centro, como por ejemplo, realizar una Asamblea Nacional Constituyente. “Esto piensa la candidata Claudia López sobre el dr Petro, su candidato presidencial”, escribió.

Puede leer: El pasado no perdona: Cuando Claudia López creía que Petro no podía ganar

El tema del apoyo de Petro a Hugo Chávez fue el tema más reiterativo en las declaraciones a W Radio y Semana.

Esto piensa la senadora Claudia López sobre el dr Petro, su candidato presidencial pic.twitter.com/ZxjfEFptdD — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 9 de junio de 2018

Esto es más de lo que piensa la candidata Claudia López sobre el dr Petro, su candidato presidencial pic.twitter.com/mGVDCkFd2H — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 9 de junio de 2018

Esta es la entrevista completa de SEMANA que recordó Uribe.

Noticias Relacionadas Lo que piensa Petro sobre Lord Petrosky