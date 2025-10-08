Por jugar este típico juego en la playa, podría recibir una multa de hasta 500 dólares en Los Ángeles: tenga cuidado

Una polémica ley en Los Ángeles, que multa a las personas por participar en un común juego en la playa, ha levantado controversia entre los funcionarios de la administración, que recientemente han explicado los detalles de la legislación.

Desde 1970, en el condado de Los Ángeles se aplica una ley que sanciona “lanzar, arrojar, patear o rodar” cualquier objeto que no sea una pelota en la playa, por lo que las personas que jueguen con un frisbee pueden asumir una multa.

Lanzar un frisbee puede acarrear multas. | Foto: Getty Images

Algunos informes de la prensa local detallan que algunos ciudadanos han tenido que pagar hasta 1.000 dólares a la administración por jugar con elementos que no son pelotas, lo que provocó inconformidad en la comunidad y cuestionamientos entre los funcionarios sobre la antigua ley.

Sin embargo, algunos miembros del gobierno local aseguraron que la prensa estaba exagerando los montos de las sanciones económicas, ya que el máximo de las multas que se ha cobrado radica en 100 dólares.

“Ha habido mucha desinformación y mucha preocupación y enojo por parte del público”, declaró Joel Bellman, portavoz de la administración del condado de Los Ángeles, en entrevista con Reuters.

La ley aplica para el condado de Los Ángeles. | Foto: Cristian Felipe Cubillos (SEMANA)

“Fue un esfuerzo de buena fe para crear nuevas oportunidades para que la gente juegue en la playa, oportunidades que no tenían bajo la antigua ordenanza”, agregó.

“Se permite lanzar frisbees en la playa si se hace de manera segura, a menos que un socorrista u otro funcionario del condado diga que no se puede”, detalló otro portavoz al medio The Sun US.

Por su parte, el Departamento de Playas y Puertos de Los Ángeles aseguró que la legislación se actualizó por última vez en el 2012.

Desde entonces, esta únicamente se aplica en la época de verano, a mitad de año, y permite que los visitantes de las playas puedan lazar objetos en zonas determinadas, bajo la supervisión de un socorrista.

La ley aplica en el verano, o temporada alta. | Foto: Getty Images

Según la administración, la primera vez que un bañista sea multado, deberá asumir un pago de 100 dólares. Si vuelve a ser sancionado tres o más veces en menos de un año, la infracción puede alcanzar hasta los 500 dólares.

De acuerdo con un comunicado del 2012, la ley tiene el objetivo de “permitir jugar a la pelota, al tiempo que se proporcionan medidas de seguridad razonables que los salvavidas pueden imponer en un día de playa lleno de gente, cuando pelotas de fútbol o frisbees sueltos podrían causar lesiones a los transeúntes”.