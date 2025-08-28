Suscribirse

Alerta en EE. UU.: millones de personas en riesgo por aguas peligrosas en 8 estados

Las oficinas de pronóstico del tiempo del Servicio Metereológico Nacional advirtieron sobre la presencia de olas potencialmente mortales y fuertes corrientes de resaca

Redacción Mundo
28 de agosto de 2025, 3:08 p. m.
Playa - Florida
Las autoridades invitan a no tener contacto con el agua en 8 estados, por olas peligrosas. (Foto de Paul Hennesy/Agencia Anadolu vía Getty Images) | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

La combinación de olas altas, vientos terrestres y fuertes corrientes podrían dar paso a la creación de condiciones no apropiadas para nadar, a lo largo de las costas de 8 estados en Norteamérica.

Las alertas incluyen lugares como Wisconsin, Indiana, Michigan, Minnesota, Illinois, Ohio, Nueva York y Pensilvania.

Contexto: Nueva ley cambia las reglas en las playas de Florida: lo que debe saber antes de tu próxima visita

¿Por qué se emiten las alertas?

La presencia de altas olas podrían afectar los muelles y las fuertes corrientes pondrían en peligro la vida de los bañistas, llevándolos a aguas muy profundas.

En Wisconsin, el NWS dijo que la declaración de peligros de playa permanecerá vigente desde el mediodía del jueves hasta el viernes por la mañana.

“Se esperan olas potencialmente mortales de tres a siete pies y corrientes peligrosas” para los condados de Sheboygan, Ozaukee, Milwaukee, Racine y Kenosha", decía la información oficial.

El consejo es mantenerse fuera del agua y alejado de zonas de alto riesgo como muelles y rompeolas, dice la alerta emitida.

Lugares en donde las alertas son mayores

La advertencia también fue dada para las playas a lo largo del lago Michigan, en el condado de Manitowoc, en donde se esperan olas altas y corrientes peligrosas, en especial en lugares como Point Beach, Neshotah Beach y Red Arrow Beach.

La alerta también se emite para los condados de Mason, Oceana, Muskegon, Ottawa, Allegan y Van Buren en Michigan.

Por su parte, La oficina del NWS del norte de Indiana informó que se esperaban olas de entre tres y seis pies para el final de la tarde del jueves, advirtiendo que estas podrían inundar los muelles en el norte del condado de La Porte, Indiana, y en el norte y sur de los condados de Berrien en Michigan.

Se esperan varias tormentas para el 4 de julio
Altas olas y fuerte corrientes de aire obligarán a miles de turistas a alejarse de varias de las playas de Estados Unidos | Foto: Getty Images

De acuerdo a lo que dice una alerta emitida para el norte y centro del condado de Cook, a partir del jueves en la tarde y hasta el viernes por la tarde, se avecinan olas de hasta 8 pies de altura, por lo que las condiciones para nadar serían potencialmente mortales.

Las playas de Minnesota, Park Point y Wisconsin Point también estaban bajo alerta, al igual que partes de Ohio, Pensilvania y Nueva York, a lo largo del río Erie.

El Servicio Meteorológico Nacional de estos 8 estados han lanzado sus alertas desde el miércoles, advirtiendo sobre las condiciones climáticas y acerca de los peligros que implica acercarse a las aguas en estos momentos.

Las olas potencialmente mortales y las corrientes de resaca convierten a estas zonas en lugares muy riesgosos para los bañistas y turistas, por lo que los expertos insisten en que se sigan las recomendaciones oficiales.

Contexto: Peligro en Florida ante presencia de toneladas de algas tóxicas que se dirigen hacia sus playas

La recomendación es alejarse de las zonas de agua y mantenerse informado a través de las actualizaciones oficiales de que emite la entidad.

