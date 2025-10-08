Suscribirse

Medellín

Anote para que no lo multen: este será el pico y placa en Medellín el jueves, 9 de octubre

Mañana no podrán circular las motos que comiencen con 0 y 2.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Semana
9 de octubre de 2025, 1:56 a. m.
Tráfico en la ciudad de Medellín.
Tomada de Twitter: @sttmed | Foto: Tomada de Twitter: @sttmed

Este jueves, 9 de octubre, Medellín y el Valle de Aburrá aplican la rotación semanal del pico y placa. La medida afecta a carros particulares, motos y taxis, con horarios definidos y excepciones en corredores principales.

Para carros particulares y motos

Según la Secretaría de Movilidad de Medellín, la restricción para carros particulares aplica a placas terminadas en 0 y 2. La medida rige en horario continuo de 5:00 a.m. a 8:00 p.m.

Para motos de dos y cuatro tiempo, la restricción se determinará por el primer digito de la placa. Mañana no podrán circular las motos que comiencen con 0 y 2.

La rotación semanal corresponde al segundo semestre de este año, que organiza las placas así:

  • Lunes: 6 y 9
  • Martes: 5 y 7
  • Miércoles: 1 y 8
  • Jueves: 0 y 2
  • Viernes: 3 y 4

El pico y placa para taxis tiene una rotación diferente y se aplica de lunes a viernes entre las 6:00 a.m. y 8:00 p.m.. Para octubre, las placas finalizadas en 4 tienen restricción mañana.

El pico y placa en Medellín y el Valle de Aburrá va de 5:00 a. m. a 8:00 p. m.
La medida se aplica de lunes a viernes para vehículos particulares, motos y taxis | Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

Vías y zonas exentas

La medida no se aplica en algunas vías principales:

  • Sistema Vial del Río (Avenida Regional y Autopista Sur)
  • Avenida Las Palmas
  • Vía al Occidente
  • Tramos de conexión de la Avenida 33 y la Calle 10
  • En los corregimientos de Medellín la restricción no rige, pero en vías internas y barrios sí se aplica.
  • Municipios vecinos

En el municipio de Bello, la restricción se mantiene en la Autopista Norte y la Avenida Regional. En Itagüí, se aplica en la Autopista Sur.

Contexto: Movilización pro-Palestina en Medellín se suponía pacífica, pero terminó en violencia y con polémica aparición de concejal con un bate

¿Hay vehículos exentos?

Los vehículos híbridos, eléctricos y a gas natural (GNV) están exentos, siempre que cuenten con la documentación actualizada y hayan gestionado la exoneración ante la Secretaría de Movilidad.

El incumplimiento del pico y placa puede derivar en multa e inmovilización del vehículo. Para este año, la multa es de $604.100 pesos. La cifra puede variar según la actualización de la tabla de comparendos; los conductores deben remitirse a la Secretaría para confirmar el valor exacto.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Trump da posible fecha de liberación de rehenes en Gaza: así reaccionaron los familiares de los secuestrados

2. Por jugar este típico juego en la playa, podría recibir una multa de hasta 500 dólares en Los Ángeles: tenga cuidado

3. Armando Benedetti alertó sobre peligrosa amenaza para las elecciones de 2026: “El país está en riesgo”

4. Anote para que no lo multen: este será el pico y placa en Medellín el jueves, 9 de octubre

5. Hermana y madre de B King hicieron fuerte petición y expresaron dolor por acusaciones al cantante: “Ha sido muy difícil”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Pico y placaMedellín

Noticias Destacadas

Tráfico en la ciudad de Medellín.

Anote para que no lo multen: este será el pico y placa en Medellín el jueves, 9 de octubre

Redacción Semana
El concejal Andrés Rodríguez dice que su salida con un bate para confrontar a violentos en Medellín no fue "una confrontación política, fue un acto de protección".

Concejal el Gury Rodríguez, que apareció con un bate en protesta pro-Palestina en Medellín, dio su versión de los hechos

Redacción Semana
Misael Cadavid, director de Bomberos de Itagüí, capturado por presunta corrupción

Fiscalía pide cárcel para Misael Cadavid y dos personas más por hechos de corrupción en la administración de Daniel Quintero

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.