Medellín
Anote para que no lo multen: este será el pico y placa en Medellín el jueves, 9 de octubre
Mañana no podrán circular las motos que comiencen con 0 y 2.
Este jueves, 9 de octubre, Medellín y el Valle de Aburrá aplican la rotación semanal del pico y placa. La medida afecta a carros particulares, motos y taxis, con horarios definidos y excepciones en corredores principales.
Para carros particulares y motos
Según la Secretaría de Movilidad de Medellín, la restricción para carros particulares aplica a placas terminadas en 0 y 2. La medida rige en horario continuo de 5:00 a.m. a 8:00 p.m.
Para motos de dos y cuatro tiempo, la restricción se determinará por el primer digito de la placa. Mañana no podrán circular las motos que comiencen con 0 y 2.
La rotación semanal corresponde al segundo semestre de este año, que organiza las placas así:
- Lunes: 6 y 9
- Martes: 5 y 7
- Miércoles: 1 y 8
- Jueves: 0 y 2
- Viernes: 3 y 4
El pico y placa para taxis tiene una rotación diferente y se aplica de lunes a viernes entre las 6:00 a.m. y 8:00 p.m.. Para octubre, las placas finalizadas en 4 tienen restricción mañana.
Vías y zonas exentas
La medida no se aplica en algunas vías principales:
- Sistema Vial del Río (Avenida Regional y Autopista Sur)
- Avenida Las Palmas
- Vía al Occidente
- Tramos de conexión de la Avenida 33 y la Calle 10
- En los corregimientos de Medellín la restricción no rige, pero en vías internas y barrios sí se aplica.
- Municipios vecinos
En el municipio de Bello, la restricción se mantiene en la Autopista Norte y la Avenida Regional. En Itagüí, se aplica en la Autopista Sur.
¿Hay vehículos exentos?
Los vehículos híbridos, eléctricos y a gas natural (GNV) están exentos, siempre que cuenten con la documentación actualizada y hayan gestionado la exoneración ante la Secretaría de Movilidad.
El incumplimiento del pico y placa puede derivar en multa e inmovilización del vehículo. Para este año, la multa es de $604.100 pesos. La cifra puede variar según la actualización de la tabla de comparendos; los conductores deben remitirse a la Secretaría para confirmar el valor exacto.