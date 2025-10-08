Anote para que no lo multen: este será el pico y placa en Medellín el jueves, 9 de octubre

Este jueves, 9 de octubre, Medellín y el Valle de Aburrá aplican la rotación semanal del pico y placa. La medida afecta a carros particulares, motos y taxis, con horarios definidos y excepciones en corredores principales.

Para carros particulares y motos

Según la Secretaría de Movilidad de Medellín, la restricción para carros particulares aplica a placas terminadas en 0 y 2. La medida rige en horario continuo de 5:00 a.m. a 8:00 p.m.

Para motos de dos y cuatro tiempo, la restricción se determinará por el primer digito de la placa. Mañana no podrán circular las motos que comiencen con 0 y 2.

La rotación semanal corresponde al segundo semestre de este año, que organiza las placas así:

Lunes: 6 y 9

Martes: 5 y 7

Miércoles: 1 y 8

Jueves: 0 y 2

Viernes: 3 y 4

El pico y placa para taxis tiene una rotación diferente y se aplica de lunes a viernes entre las 6:00 a.m. y 8:00 p.m.. Para octubre, las placas finalizadas en 4 tienen restricción mañana.

La medida se aplica de lunes a viernes para vehículos particulares, motos y taxis | Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

Vías y zonas exentas

La medida no se aplica en algunas vías principales:

Sistema Vial del Río (Avenida Regional y Autopista Sur)

Avenida Las Palmas

Vía al Occidente

Tramos de conexión de la Avenida 33 y la Calle 10

En los corregimientos de Medellín la restricción no rige, pero en vías internas y barrios sí se aplica.

Municipios vecinos

En el municipio de Bello, la restricción se mantiene en la Autopista Norte y la Avenida Regional. En Itagüí, se aplica en la Autopista Sur.

¿Hay vehículos exentos?

Los vehículos híbridos, eléctricos y a gas natural (GNV) están exentos, siempre que cuenten con la documentación actualizada y hayan gestionado la exoneración ante la Secretaría de Movilidad.