Lo que piensa Petro sobre Lord Petrosky

Lord Petrosky es un personaje que se ha encargado de hacerle campaña por internet a Gustavo Petro y cuyos tuits cuentan con contenido bastante divertido, por ejemplo, que en el gobierno de Petro el Chocorramo valdrá mil pesos. Este viernes, el diario Publimetro reveló la opinión que este le genera al candidato.

A la pregunta “¿qué opina sobre Lord Petrosky?”, respondió en medio de risas que no lo conoce mucho, pero que está en todos lados. Si bien sobre su origen solo sabe que surgió en las redes sociales, afirmó que “es un movimiento juvenil” y que “Las redes son el mecanismo que nos permitió no dejarnos censurar. Es una realidad contemporánea. Si esto hubiera acontecido hace 20 años no tendríamos ni el mínimo chance…”.

Mandamientos que valen la pena. pic.twitter.com/zBcd2skj0C — Gustavo Petro (@iLordPetrosky) 9 de junio de 2018