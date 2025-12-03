Suscribirse

Armando Benedetti confirma a SEMANA que quiere ser alcalde de Barranquilla y afirma que no peleará con los Char: “El pueblo es petrista”

El ministro se mostró muy confiado en poder ganarle a los Char, si se lanza a la Alcaldía.

Redacción Confidenciales
3 de diciembre de 2025, 6:28 p. m.
Entrevista Armando Benedetti, ministro del Interior.
Armando Benedetti, ministro del Interior | Foto: SAMANTHA CHAVEZ

Armando Benedetti, ministro del Interior, habló en SEMANA sobre su futuro y confirmó que le gustaría ser alcalde de Barranquilla, por lo que no descarta lanzarse en algún momento.

“Eso es verdad. (…) Ahora no solo me van a joder en Bogotá, sino que también en Barranquilla”, señaló.

Para lograr su objetivo, primero debe superar un duro obstáculo: los Char. Pese a que llevan años al frente de la Alcaldía, el funcionario del Gobierno se mostró confiado en poder ganarles.

“Yo creo que, por primera vez, hay una lucha de clases. (…) Los de clase alta en Barranquilla son muy poquitos, pero el pueblo, pueblo, es petrista”, dijo.

Benedetti recordó que en la campaña presidencial del 2022, el hoy presidente Petro le ganó en su momento al candidato que tenían los Char.

Barranquilla es completamente petrista y más, cada vez, que va bajando de estratos”, añadió.

