Así reaccionó Abelardo de la Espriella cuando unas personas le gritaron el nombre de Iván Cepeda

El abogado fue sorprendido por unos hombres que le mencionaron al candidato del Pacto Histórico.

Redacción Confidenciales
1 de marzo de 2026, 6:57 p. m.
Abelardo de la Espriella habló de democracia cuando le nombraron a Iván Cepeda.
Abelardo de la Espriella habló de democracia cuando le nombraron a Iván Cepeda.

El candidato Abelardo de la Espriella, que tiene grandes chances de ser el nuevo inquilino de la Casa de Nariño, sorprendió por la forma en la que reaccionó cuando unas personas le gritaron el nombre de su contrincante en las elecciones: Iván Cepeda.

El abogado se encontraba caminando al interior de un establecimiento; iba saludando a todas las personas que, al mismo tiempo, le expresaban su apoyo.

En un momento, algunos hombres comenzaron a decir el nombre del candidato del Pacto Histórico, por lo que De la Espriella no dudó en ir hasta donde ellos y hablar.

“Está bien. (…) No pasa nada, eso es válido, estamos en democracia y yo respeto que ustedes voten por el que quieran, no pasa nada”, se le escucha decir en un video que se compartió en redes sociales.

El candidato aseguró que de eso se trata la democracia y hasta le dio un apretón de manos a estas personas. “Yo respeto lo que ustedes quieran votar, no pasa nada”, señaló.

Pocos segundos después, algunos de sus seguidores también llegaron al punto, se tomaron una foto con De la Espriella y hasta una persona le entregó un obsequio.

