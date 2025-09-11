Las personas que difundan material íntimo sexual de otros podrían llegar a pagar penas de prisión si se aprueba una ley que avanza en el Congreso. Una iniciativa que busca castigar a quienes realicen estos actos fue aprobada en segundo debate, por lo que le faltan dos para volverse realidad.

El proyecto de ley es de autoría de la senadora Ana María Castañeda, de Cambio Radical, la senadora Clara López, del Pacto Histórico y la representante Ingrid Aguirre, de Fuerza Ciudadana.

“Llevamos años trabajando en esta ley junto a los movimientos de mujeres. Queremos que el país y la justicia reconozcan que la violencia digital no es virtual, es real. Y vamos por buen camino, para que sea tratada como tal”, aseguró Castañeda.

Si el proyecto se convierte en ley de la República, las personas que difundan imágenes íntimas o amenacen con hacerlo a través de redes sociales podrían incurrir en hasta 54 meses de prisión si implica otros delitos contemplados en el Código Penal. Y en casos más graves podrían ser hasta ocho años de prisión.

En últimas, lo que se busca es reconocer la violencia digital, obligando al Estado a prevenir, atender, sancionar y reparar estos efectos. Por eso también se crearían rutas para que las víctimas puedan acudir a estas instancias.