Compañías Muzo Colombia denuncia incursión ilegal en la mina Pablo Sánchez en Quípama, Boyacá

Compañías Muzo Colombia informó que desde tempranas horas de la mañana de este jueves, 18 de diciembre, se está presentando una incursión ilegal en la mina Pablo Sánchez, ubicada en el municipio de Quípama, en el departamento de Boyacá.

“Un grupo de personas está ingresando de manera irregular a la mina mediante el uso de explosivos y taladros hidráulicos con el objetivo de hurtar esmeraldas. Esta acción ilegal representa un riesgo grave para la estabilidad de la infraestructura minera y para la seguridad de las personas que laboran en el área”, dice el comunicado de la compañía.

La empresa activó de manera inmediata los protocolos internos correspondientes para contener la incursión y proteger la integridad de la operación y la de sus colaboradores.

“Solicitamos de manera urgente la intervención de las autoridades competentes para atender esta situación, restablecer el orden y garantizar la seguridad en la zona”, puntualiza Compañías Muzo Colombia.