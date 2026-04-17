Consejo Nacional Electoral activó auditoría para “supervisar” el manejo de recursos de campañas presidenciales

Se aproxima la primera vuelta presidencial que se realizará según el calendario el próximo 31 de mayo y el Consejo Nacional Electoral dio a conocer una decisión sobre los recursos de las campañas.

A través de un comunicado el organismo electoral, dio a conocer que se puso en marcha una auditoria externa, que tendrá la misión de “supervisar” el manejo de los recursos en las campañas presidenciales.

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“La implementación de este sistema de control se enmarca en el Contrato de Consultoría No. CC-CNE-015-2026, adjudicado mediante Concurso de Méritos a la firma JAHV McGregor S.A.S. Su objeto es garantizar un control riguroso sobre los ingresos y gastos de las campañas, entre otros; fortaleciendo los mecanismos de verificación, vigilancia y transparencia en la financiación electoral”, explicó el Consejo Nacional Electoral a través de un comunicado.

Comunicado CNE Foto: Comunicado CNE

Y agregó sobre los alcaldes de la medida: “La auditoría tendrá cobertura en todo el territorio nacional y permitirá un seguimiento integral al uso de recursos públicos y privados por parte de las campañas presidenciales. Incluirá la verificación de ingresos y gastos, el cumplimiento de los topes de financiación y la revisión de los informes contables, entre otros, presentados ante la autoridad electoral”.

“Asimismo, el proceso contempla la identificación de posibles irregularidades y la emisión de dictámenes técnicos que servirán como insumo para las actuaciones administrativas del CNE”, recalcó.

Además, el organismo electoral explicó que el contrato “tendrá una duración de seis (6) meses, periodo en el cual se desarrollarán actividades de seguimiento, análisis financiero, visitas de verificación y presentación de informes”.

“Con esta medida, el Consejo Nacional Electoral refuerza el control sobre la financiación de las campañas y avanza en la consolidación de la transparencia, la legitimidad y la confianza en las elecciones presidenciales de 2026”, concluyó la comunicación.