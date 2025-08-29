Confidenciales
Denuncian llegada de buses a Bucaramanga para evento del presidente Petro
Los videos se conocieron por la red social X.
Este viernes 29 de agosto, el presidente Gustavo Petro tendrá un evento en la ciudad de Bucaramanga, Santander, y por medio de la red social X, han denunciado la llegada de buses —al parecer— de afuera de la ciudad llevando gente a este encuentro.
El evento lo realizarán en la plazoleta Luis Carlos Galán en la capital del departamento de Santander. Juan Carlos Cárdenas, exalcalde de Bucaramanga, hizo la denuncia por redes sociales.
“Lo anunciamos desde anoche: en el bus había fila para recibir almuerzo y luego pasar a la plazoleta Luis Carlos Galán a ‘recibir’ a Petro. Todo es una puesta en escena”, advirtió.
En otra publicación, Cárdenas, sostuvo: “Buses y almuerzos pagos con los impuestos de los bumangueses. Ojalá vayan, coman y se vayan. Va a llegar tarde, no ha despegado de Bogotá”.
