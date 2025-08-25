Grupo criminal habría apoyado el ‘tarimazo’ de Petro en Medellín: capos celebraron después del evento

En un proceso que adelantaba la Fiscalía sobre crímenes cometidos en Medellín, una fuente reservada contó a los investigadores el detrás de cámaras del ‘tarimazo’ que protagonizó el presidente Gustavo Petro con los líderes de las estructuras criminales más temidas del Valle de Aburrá, quienes están sentados en la mesa de la paz urbana que lidera la senadora del Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta.

El expediente buscaba desenredar los delitos de la estructura criminal Los del Alto, cuyas actuaciones se concentran en la comuna de Aranjuez y sus hombres están al servicio de La Terraza.

Se dedican a homicidios, extorsiones, secuestros, amenazas e instrumentalización de la población civil, entre otras actuaciones, que atormentan diariamente a cientos de personas de esa parte de la ciudad.

En febrero de 2023 inició una investigación para determinar quiénes son los personajes que están detrás de macabros cobros de extorsiones. En medio de ese proceso, se ordenaron interceptaciones telefónicas que pusieron en evidencia nombres y alias de los protagonistas, quienes ventilaron otros crímenes que habían ejecutado sin darse cuenta de que estaban siendo escuchados por la justicia.

Frente al material probatorio recopilado, se ordenaron las capturas de diez integrantes del grupo criminal y se materializaron el pasado 29 de julio.

En las audiencias se expusieron todos los elementos que los enredaban y uno de ellos, aunque menor para el estudio penal, no pasó desapercibido: la Fiscalía reveló el testimonio de una persona protegida que entregó supuestos detalles sobre el ‘tarimazo’ de Petro con los capos.

Este ciudadano relató que, para este evento con el jefe de Estado, los integrantes de Los del Alto habrían dispuesto de buses para que las personas de la comunidad acudieran al evento.

De igual manera, el ente de acusación narró que los miembros de esta banda delincuencial habrían celebrado después del evento en medio de una fiesta en la comuna de Aranjuez, donde se concentran sus tentáculos ilegales.