Confidenciales Dólar en Colombia sigue bajando y el alcalde Daniel Quintero saca pecho: “Me alegra que la campaña de miedo no dio”

El precio del dólar en el país ha tenido algunas alteraciones en los últimos meses, como en abril, cuando empezó registrando algunas fuertes caídas, por primera vez en varios meses, llegando a la barrera de los 4.500 pesos.

De acuerdo con la Bolsa de Valores de Colombia, la moneda terminó operaciones este jueves 13 de abril por encima de la barrera de los 4.400 pesos, pues su última cotización fue de 4.410 pesos, perdiendo cerca de 50 pesos con respecto al cierre del día anterior, cuando quedó en 4.458 pesos.

Por su parte, Daniel Quintero Calle, actual alcalde mayor de Medellín, no dejó pasar por alto este hecho y le mandó una fuerte pulla a la oposición a través de su cuenta personal de Twitter. Además, admitió que también se asustó cuando vio la divisa cerca de los 5.000 pesos.

“Yo también me preocupé cuando vi el dólar subir de esa manera. Me alegra saber que la campaña de miedo no dio resultado. Unidos y sin miedo sacamos este país adelante. Un saludo desde Medellín”, precisó el mandatario local, sacando pecho por el bajonazo que ha tenido el dólar recientemente.

Yo también me preocupé cuando vi al dólar subir de esa manera. Me alegra saber que la campaña de miedo no dio resultado. Unidos y sin miedo sacamos este país adelante.

— Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) April 12, 2023

Cabe mencionar que a finales de 2022 la moneda norteamericana experimentó varios máximos históricos en Colombia y llegó a tocar la barrera de los 5.100 pesos, lo que afectó de alguna manera el bolsillo de los ciudadanos.