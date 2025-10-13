Donald Trump dice que Marco Rubio pasará a la historia como el mejor Secretario de Estado de EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llenó de elogios a su secretario de Estado, Marco Rubio, en medio de unas declaraciones que entregó desde Israel en el marco de la liberación de los secuestrados que estaban en manos de Hamás.

Según dijo Trump, tiene la predicción de que Rubio será el mejor secretario de los Estados Unidos. “Lo creo”, afirmó el mandatario, quien destacó que las personas lo respetan por las labores que ha realizado.

NEW: President Trump declares Sec. Rubio will go down as the “greatest Secretary of State in the history of the United States.”



“Marco will go down—I mean this—as the greatest Secretary of State in the history of the United States. I believe that—I believe it." pic.twitter.com/PhIA0G09Vb — Fox News (@FoxNews) October 13, 2025

Rubio fue fundamental en medio de todas las negociaciones que se llevaron con Israel y Hamás para lograr la liberación de los secuestrados y que se pudiera decretar el cese de hostilidades en la Franja de Gaza.