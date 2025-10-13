Confidenciales
Donald Trump dice que Marco Rubio pasará a la historia como el mejor Secretario de Estado de EE. UU.
El mandatario reconoció la labor que ha desempeñado especialmente en conflictos como el Oriente Medio.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llenó de elogios a su secretario de Estado, Marco Rubio, en medio de unas declaraciones que entregó desde Israel en el marco de la liberación de los secuestrados que estaban en manos de Hamás.
Según dijo Trump, tiene la predicción de que Rubio será el mejor secretario de los Estados Unidos. “Lo creo”, afirmó el mandatario, quien destacó que las personas lo respetan por las labores que ha realizado.
NEW: President Trump declares Sec. Rubio will go down as the “greatest Secretary of State in the history of the United States.”— Fox News (@FoxNews) October 13, 2025
“Marco will go down—I mean this—as the greatest Secretary of State in the history of the United States. I believe that—I believe it." pic.twitter.com/PhIA0G09Vb
Rubio fue fundamental en medio de todas las negociaciones que se llevaron con Israel y Hamás para lograr la liberación de los secuestrados y que se pudiera decretar el cese de hostilidades en la Franja de Gaza.
Trump llegó hasta Israel acompañado de su secretario de Estado en medio de la liberación de los secuestrados por Hamás que ya fueron entregados. El mandatario fue recibido con una gran ovación. Se espera que próximamente llegue a Egipto, donde se hará una Cumbre de paz por el conflicto en Oriente Medio.