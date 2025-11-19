Suscribirse

Confidenciales

Duro cruce entre Petro y Bruce Mac Master: la decisión del presidente que pondría en riesgo 8.000 empleos

“Se afectarán por lo menos 6 compañías del sector y sus trabajadores, que tienen capacidad para producir más de 45.000 toneladas y atender el 25% del mercado nacional”, explicó el dirigente gremial.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
19 de noviembre de 2025, 12:35 p. m.
Gustavo Petro, Bruce Mac Master laborales
Gustavo Petro y Bruce Mac Master. | Foto: SEMANA

Un decreto del gobierno que busca eliminar el arancel a hilos importados podría poner en riesgo a la industria textil y llevarse por delante más de 8.000 empleos formales en Colombia, según han advertido los sindicatos y los gremios.

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, aseguró: “¿Qué lógica puede tener un gobierno nacional al tomar la decisión de entregarle el mercado Nacional de hilos a los productores del Lejano Oriente? Países que han tenido múltiples investigaciones por comercio leal, tendrán ahora entrada con cero arancel al país. ¿Se trata de un cálculo electoral? De ver quienes son los sectores que generan más votos y sacrificar los menos rentables desde el punto de vista de votación. Gran irresponsabilidad a la que se está cometiendo".

Mac Master explicó que con ese decreto el gobierno le entregó a los productores de China, Vietnam, Camboya, India y Turquía el mercado nacional. Y le puso cifras a lo que eso significa. “Desaparecerán 8.000 empleos y algunas de las compañías más representativas del sector. Se afectarán por lo menos 6 compañías del sector y sus trabajadores que tienen capacidad para producir más de 45.000 toneladas y atender el 25% del mercado nacional”. El líder gremial, además, asegura que el país perdería las reglas de origen de los tratados de libre comercio (TLC) con mercados clave como Estados Unidos, México y la Unión Europea.

Contexto: Bruce Mac Master le hizo en vivo una petición a Gustavo Petro tras pelea con Donald Trump: “Eso no resulta responsable”

Petro le respondió así: “Puede señor Bruce reunir a los grandes empresarios afectados y trabajar una política de reconversión laboral para pasar a confecciones, que es lo que queremos fortalecer durante dos años. Tiene centenares de miles de empleos, la mayoría son empresarias y son decenas de miles”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Más líos para Verónica Alcocer: piden a la Unión Europea investigar un lavado de activos

2. Secuestran a Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala, en una vía del Cauca

3. Así es el tren de levitación, que sería el más veloz del planeta: alcanzaría más de 500 km/h

4. El precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón lanzó propuesta para lograr la unidad de la derecha y la centroderecha

5. José Antonio Kast promete ganar y los migrantes irregulares se aterran: los relatos de los colombianos en Chile

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroBruce Mac Master

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.