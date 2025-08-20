El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, arremete contra Sanitas. El gobierno nada que devuelve la EPS

Esta semana, Sanitas acudió a la Corte Constitucional para pedir que se cumpla el fallo de hace casi dos meses en donde el alto tribunal ordena restituir la entidad a sus dueños.

La Superintendencia de Salud no ha dado cumplimiento a esa decisión y por eso, el grupo Keralty volvió al Palacio de Justicia a solicitar ese empujón.

Este miércoles, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, volvió a arremeter contra la EPS. Lo hizo en el debate de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado. Allí criticó la decisión de la Corte Constitucional y aseguró que, contrario a lo que dice el alto tribunal, el valor de la UPC es más que suficiente.

Además, dijo: “Hoy Sanitas no cumple ni con el patrimonio, ni con el capital, ni con la reserva, para que les estemos entregando recursos. Y, además, cuando lo hemos cumplido con absolutamente todo. Hoy el Gobierno nacional no debe un solo peso. Todo ha sido cumplido con rigurosidad”.