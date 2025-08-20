Suscribirse

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, arremete contra Sanitas. El gobierno nada que devuelve la EPS

La Corte Constitucional declaró nula la intervención de la EPS, pero la Superintendencia se ha negado a cumplir la sentencia.

Redacción Semana
20 de agosto de 2025, 10:29 p. m.
Guillermo Alfonso Jaramillo
Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud | Foto: Fotos: Semana

Esta semana, Sanitas acudió a la Corte Constitucional para pedir que se cumpla el fallo de hace casi dos meses en donde el alto tribunal ordena restituir la entidad a sus dueños.

La Superintendencia de Salud no ha dado cumplimiento a esa decisión y por eso, el grupo Keralty volvió al Palacio de Justicia a solicitar ese empujón.

Este miércoles, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, volvió a arremeter contra la EPS. Lo hizo en el debate de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado. Allí criticó la decisión de la Corte Constitucional y aseguró que, contrario a lo que dice el alto tribunal, el valor de la UPC es más que suficiente.

Contexto: Sanitas acude a la Corte Constitucional: este es el recurso en el que advierten que el Gobierno Petro no ha devuelto la EPS

Además, dijo: “Hoy Sanitas no cumple ni con el patrimonio, ni con el capital, ni con la reserva, para que les estemos entregando recursos. Y, además, cuando lo hemos cumplido con absolutamente todo. Hoy el Gobierno nacional no debe un solo peso. Todo ha sido cumplido con rigurosidad”.

El ministro se despachó contra quienes critican al gobierno del cambio. “Aquí dicen llegó Petro y esto se acabó. Y no, no se ha acabado”, dijo.

