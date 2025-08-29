Suscribirse

Confidenciales

En una ceremonia celebrada en Tolemaida se dieron dos importantes cambios en el Ejército

Dos generales, con más de 34 años de servicio en las fuerzas militares, llegaron a nuevos cargos.

Redacción Semana
30 de agosto de 2025, 2:45 a. m.
El mayor general Giovanni Rodríguez León y el brigadier general Federico Alberto Mejía Torres asumieron nuevos cargos en el Ejército.
El mayor general Giovanni Rodríguez León y el brigadier general Federico Alberto Mejía Torres asumieron nuevos cargos en el Ejército. | Foto: Ejército.

En una ceremonia realizada este viernes, 29 de agosto, en el fuerte militar de Tolemaida, en Cundinamarca, el mayor general Giovanni Rodríguez León y el brigadier general Federico Alberto Mejía Torres asumieron nuevos cargos.

Rodríguez León fue elevado al cargo de comandante del Comando de Educación y Doctrina, y Mejía Torres al mando del Centro Nacional de Entrenamiento.

Al Comando de Educación y Doctrina, llega un alto oficial oriundo de Bucaramanga, con más de 36 años de trayectoria militar, profesional en Ciencias Militares e Ingeniería Civil, especialista en Gerencia Integral de Obras y magíster en Seguridad y Defensa.

Mientras que al Centro Nacional de Entrenamiento arriba un oficial de 34 años de servicio a Colombia. A lo largo de su carrera militar, el brigadier general Mejía Torres se ha destacado por haber sido comandante del Batallón de Infantería N.° 1 General Simón Bolívar, director de la Escuela de Infantería, comandante de la Brigada de Selva N.° 22, comandante de la División de Fuerzas Especiales, comandante del Comando Específico del Cauca y su último cargo, comandante de la Tercera División.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La preocupante imagen de Bill Clinton que reaviva los rumores sobre sus problemas cardíacos

2. Revelan las aerolíneas de EE. UU. donde los vuelos cuestan hasta 50 % menos: consulte cuáles son

3. Agmeth Escaf se pronunció por amenazas de muerte que recibió Adriana Lucía; hizo contundente llamado

4. ¿Jugó la lotería Mega Millions? Estos son los números ganadores del sorteo del viernes 29 de agosto

5. Desgarrador pronunciamiento de familiares de Valeria Afanador tras su muerte: “Nos destrozaron la vida”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Ejércitomindefensa

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.