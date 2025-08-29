Confidenciales
En una ceremonia celebrada en Tolemaida se dieron dos importantes cambios en el Ejército
Dos generales, con más de 34 años de servicio en las fuerzas militares, llegaron a nuevos cargos.
En una ceremonia realizada este viernes, 29 de agosto, en el fuerte militar de Tolemaida, en Cundinamarca, el mayor general Giovanni Rodríguez León y el brigadier general Federico Alberto Mejía Torres asumieron nuevos cargos.
Rodríguez León fue elevado al cargo de comandante del Comando de Educación y Doctrina, y Mejía Torres al mando del Centro Nacional de Entrenamiento.
Al Comando de Educación y Doctrina, llega un alto oficial oriundo de Bucaramanga, con más de 36 años de trayectoria militar, profesional en Ciencias Militares e Ingeniería Civil, especialista en Gerencia Integral de Obras y magíster en Seguridad y Defensa.
Mientras que al Centro Nacional de Entrenamiento arriba un oficial de 34 años de servicio a Colombia. A lo largo de su carrera militar, el brigadier general Mejía Torres se ha destacado por haber sido comandante del Batallón de Infantería N.° 1 General Simón Bolívar, director de la Escuela de Infantería, comandante de la Brigada de Selva N.° 22, comandante de la División de Fuerzas Especiales, comandante del Comando Específico del Cauca y su último cargo, comandante de la Tercera División.