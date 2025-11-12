¿Esposa de Daniel Quintero será candidata presidencial? El exalcalde de Medellín lo contó todo

Mientras el exalcalde de Medellín Daniel Quintero espera que la Registraduría eche atrás su decisión y le permita inscribir un comité de firmas para avalar su candidatura a las presidenciales de 2026, había un rumor que fue confirmado por él mismo.

Ante la posibilidad de que Quintero no se pueda presentar en las elecciones de 2026, todo apuntaría que su esposa Diana Marcela Osorio sería una opción para aspirar a la Presidencia. Así lo confirmó el exalcalde, quien dijo que aún no la ha logrado convencer.