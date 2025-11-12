CONFIDENCIALES
¿Esposa de Daniel Quintero será candidata presidencial? El exalcalde de Medellín lo contó todo
El exalcalde de Medellín advirtió que seguirá recogiendo firmas, en su aspiración para poder participar en las presidenciales de 2026.
Mientras el exalcalde de Medellín Daniel Quintero espera que la Registraduría eche atrás su decisión y le permita inscribir un comité de firmas para avalar su candidatura a las presidenciales de 2026, había un rumor que fue confirmado por él mismo.
Ante la posibilidad de que Quintero no se pueda presentar en las elecciones de 2026, todo apuntaría que su esposa Diana Marcela Osorio sería una opción para aspirar a la Presidencia. Así lo confirmó el exalcalde, quien dijo que aún no la ha logrado convencer.
“Yo le he insistido muchas veces que aspire ella, pero no he logrado convencerla. A ella no le gusta mucho lo electoral; Yo le he dicho muchas veces; Que no y no por ahora. Vamos a ver”, dijo Quintero en Caracol Radio, esta mañana de miércoles 12 de noviembre.