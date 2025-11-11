Registraduría habla de Daniel Quintero y su aspiración de recolectar firmas para la Presidencia

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero presentó un recurso de reposición para intentar que la Registraduría reverse su decisión y le permita inscribir un comité de firmas para avalar su candidatura a la Presidencia.

En primera instancia, esa entidad le negó la solicitud por haber participado en la consulta que hizo el Pacto Histórico para seleccionar a su aspirante a la Casa de Nariño, donde resultó como ganador Iván Cepeda.

La negación generó tormenta política en las filas que defienden al exmandatario y llevó a Quintero a anticipar una denuncia en contra del registrador Hernán Penagos y uno de sus delegados.

El pleito jurídico subió de nivel cuando un juzgado de Bogotá negó una tutela que presentó el exalcalde para que se obligara a la Registraduría a materializar la inscripción del comité.

Daniel Quintero comentó que acudiría a varias instancias para lograr su objetivo, y el viernes radicó un recurso ante esa entidad electoral para que revise su caso y les dé viabilidad a sus pretensiones.

Así lo confirmó el registrador delegado para lo electoral, Jaime Hernández: “Es un recurso de reposición y apelación que nos llegó el pasado viernes. Estamos resolviendo primero el recurso de reposición”.

Daniel Quintero, precandidato presidencial. | Foto: DAVID ESTRADA LARRAÑETA

Él manifestó que, si es pertinente, la discusión será llevada al nivel superior, con el registrador Hernán Penagos, para que resuelva la apelación: “Esperemos que se tome una decisión. Estamos revisando los argumentos”.

La petición de Daniel Quintero es que le sea entregado lo más pronto posible el formulario de recolección de firmas con el que busca apalancar su candidatura a la Presidencia para el próximo año.

“Con el certificado emitido por el Polo y demás partidos, y enviado al registrador, no quedan ya razones para evitar nuestra inscripción. Dado que en la etapa anterior se perdieron 15 días, pido al señor registrador Hernán Penagos que esta respuesta se dé lo más rápido posible para darle celeridad y transparencia al proceso. Sé que lo mismo piden millones en todo el país”.