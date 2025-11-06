Suscribirse

Daniel Quintero sufre nuevo revés: perdió tutela en intento de inscribir movimiento por firmas

El exalcalde de Medellín perdió tutela y se enreda su candidatura presidencial para 2026.

Redacción Semana
6 de noviembre de 2025, 7:50 p. m.
Rueda de prensa del precandidato Daniel Quintero en la entrada principal de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El juzgado 62 administrativo del circuito de Bogotá no amparó los alegatos de Daniel Quintero y rechazó una tutela con la que pretendió obligar a la Registraduría a inscribir el movimiento con el que buscaría recoger firmas y avalar su candidatura a la Presidencia.

La defensa de Quintero manifestó ante el juzgado que el pasado 27 de octubre se acercó a la Registraduría para inscribir, sin éxito, el comité promotor de firmas para respaldar su aspiración a la Casa de Nariño, identificado como 'Reset total contra el narco y los corruptos‘.

Contexto: Polo Democrático se pronunció por polémica de Daniel Quintero y el exalcalde respondió

Se describió que la entidad le informó que remitiría el trámite al CNE, “lo que en su sentir resulta una dilación injustificada y una afectación a sus derechos fundamentales, ya que la Constitución no establece ninguna inhabilidad o prohibición que impida registrar un comité promotor”, se lee en el archivo.

Él pidió que se declarara que la Registraduría incurrió en: “La violación de mis derechos fundamentales a elegir y ser elegido, a la participación política, al debido proceso y al acceso a cargos públicos, la confianza legítima”; y que se le ordenara inscribir el comité para recoger las firmas.

Daniel Quintero, precandidato presidencial.
Daniel Quintero, precandidato presidencial. | Foto: DAVID ESTRADA LARRAÑETA

El juzgado 62 administrativo del circuito de Bogotá no acogió la petición: “Negar la solicitud de amparo solicitada por el señor Daniel Quintero en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil, conforme con lo expuesto en el presente fallo”.

El despacho indicó que no encontró “evidencias acciones u omisiones” que vulneren o amenacen con vulnerar los derechos invocados por Quintero, “concretamente en lo que corresponde a los derechos a elegir y ser elegido, debido proceso administrativo y el acceso a cargos públicos no se estiman conculcados, toda vez que, justamente el registro del comité aún no se encuentra resuelto y no existe una negativa frente a su inscripción, aunado a que aún no ha finalizado la oportunidad establecida por la entidad accionada para proceder con el registro de los comités inscriptores”.

Contexto: Daniel Quintero denunciará al registrador Hernán Penagos: “Prevaricato y abuso de autoridad”

No obstante, la Registraduría tomó postura este jueves. La entidad rechazó el comité de recolección de firmas con el que Daniel Quintero buscaba una candidatura presidencial, pues estaría inhabilitado para participar, pues fue uno de los candidatos de la consulta del Pacto Histórico.

Ante esta última medida que se conoció, el exalcalde de Medellín se pronunció en sus redes sociales: “No quieren que reseteemos la política, pero la vamos a resetear. No más narcos ni corruptos”.

Daniel Quintero pierde tutela. by info-semana

