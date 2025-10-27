Suscribirse

Daniel Quintero ahora recolectará firmas para llegar a la Presidencia: “Será una campaña independiente”

El exalcalde de Medellín anunció una nueva estrategia para llegar a la Casa de Nariño tras conocerse los resultados del Pacto Histórico.

Redacción Semana
27 de octubre de 2025, 12:40 p. m.
Daniel Quintero
Daniel Quintero, precandidato presidencial. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Luego de renunciar a la consulta del Pacto Histórico, Daniel Quintero anunció este lunes que inscribirá un comité para recolectar firmas y así avalar su candidatura a la Presidencia.

“Hoy inscribiré mi comité de firmes a la Presidencia. Reset total contra el narco y los corruptos. Será una campaña independiente, sin partidos ni jefes políticos”, dijo el exalcalde.

Él anticipó que sus propuestas principales serán cerrar el Congreso, llamar a la constituyente, clausurar las cámaras de comercio, terminar con las fotomultas y frenar las “roscas” que impiden el desarrollo del país.

Contexto: Así reaccionó Daniel Quintero a los votos que recibió en la consulta del Pacto Histórico: “Un claro mensaje”

La noticia llegó después de conocer los resultados que logró el movimiento de izquierda de Gustavo Petro el domingo, donde más de 2.7 millones de colombianos salieron a las urnas.

En esa consulta, de la que él se retiró porque las autoridades electorales no le habrían dado garantías, ganó Iván Cepeda, que obtuvo el 65.13 por ciento de los votos, superando a Carolina Corcho.

El nombre de Daniel Quintero no pasó desapercibido durante la consulta, pues él sumó 145.558 votos, es decir, el 6.15 por ciento del electorado total, de acuerdo con el último reporte de la Registraduría.

