Luego de renunciar a la consulta del Pacto Histórico, Daniel Quintero anunció este lunes que inscribirá un comité para recolectar firmas y así avalar su candidatura a la Presidencia.

“Hoy inscribiré mi comité de firmes a la Presidencia. Reset total contra el narco y los corruptos. Será una campaña independiente, sin partidos ni jefes políticos”, dijo el exalcalde.

Él anticipó que sus propuestas principales serán cerrar el Congreso, llamar a la constituyente, clausurar las cámaras de comercio, terminar con las fotomultas y frenar las “roscas” que impiden el desarrollo del país.

La noticia llegó después de conocer los resultados que logró el movimiento de izquierda de Gustavo Petro el domingo, donde más de 2.7 millones de colombianos salieron a las urnas.

En esa consulta, de la que él se retiró porque las autoridades electorales no le habrían dado garantías, ganó Iván Cepeda, que obtuvo el 65.13 por ciento de los votos, superando a Carolina Corcho.