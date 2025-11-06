Polo Democrático se pronunció por polémica de Daniel Quintero y el exalcalde respondió

Desde el Polo Democrático confirmaron que el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, no está afiliado a ese partido y que tampoco fue inscrito en la consulta del Pacto Histórico.

“Una vez revisada la base de datos de las personas afiliadas del Polo Democrático Alternativo, el señor Daniel Quintero Calle no se encuentra afiliado a nuestro partido Polo Democrático Alternativo”, indicaron desde esa colectividad.

Tras lo anterior, Quintero decidió pronunciarse al respecto a través de su cuenta en X e indicó que, en tal sentido, no está inhabilitado para inscribir su comité por firmas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil y así poder participar en las elecciones presidenciales de 2026.

“Rechazo las trabas que se han impuesto a nuestra candidatura: el Polo Democrático confirma lo evidente. No fui inscrito en la consulta del Polo Democrático del pasado 26 de octubre y, por tanto, no estoy inhabilitado”, dijo puntualmente Quintero en la citada red social.