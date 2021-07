Confidenciales Fajardo y Galán toman distancia de las disidencias liberales que apoyan a Petro

El senador Luis Fernando Velasco decidió hacer tolda aparte en el Partido Liberal, declararse en rebeldía, alejarse del liberalismo institucional que promueve, según él, César Gaviria, y avanzar en su propuesta del liberalismo sin vetos, con acercamientos incluso con opositores al expresidente, entre ellos, el senador Gustavo Petro.

Velasco hizo el anuncio de la separación de su partido el domingo pasado. Y para dicho evento realizado en Cali invitó a la Coalición de la Esperanza y al Pacto Histórico. El último hizo presencia. Asistió Petro, los senadores Roy Barreras, Gustavo Bolívar, Alexander López, entre otros dirigentes de la izquierda.

La Coalición de la Esperanza envío un video que divulgó en sus redes el senador Jorge Enrique Robledo, donde extrañamente no participaron el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo y el exsenador Juan Manuel Galán, quien hizo parte del Partido Liberal.

Solo enviaron el saludo el exministro Juan Fernando Cristo, Humberto de la Calle y el senador Jorge Enrique Robledo, los dos primeros cercanos al liberalismo en su momento, pero alejados actualmente de la dirección nacional.

En respuesta a invitación, este fue el saludo de la #CoaliciónDeLaEsperanza2022 al encuentro nacional de liberales que presidieron los senadores Luis Fernando Velasco y Guillermo García Realpe.https://t.co/WjQgsjBbkK — Jorge Enrique Robledo (@JERobledo) July 26, 2021

¿Por qué no participaron? Aunque Fajardo y Galán no han contado por qué no hicieron parte del video hay varios sectores que estiman que no era conveniente porque no es secreto que, aunque Luis Fernando Velasco extendió la invitación formal a la Coalición de la Esperanza y el Pacto Histórico para participar en su reunión y paso unirse de cara al 2022, el senador payanés tiene más inclinación con los sectores del petrismo. Además, hay quienes piensan que el mensaje que podría enviarse a la opinión pública podría generar confusión.

En el video divulgado, Juan Fernando Cristo le pidió a Velasco y a los liberales en rebeldía integrar la Coalición de la Esperanza.