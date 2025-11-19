Confidenciales

Fundación Dandara cierra su ciclo anual con el conversatorio ‘Matar la Palabra: Magnicidios en Colombia’

El evento será el próximo martes 25 de noviembre y abordará el impacto de los crímenes políticos en la historia del país.

Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

20 de noviembre de 2025, 12:59 a. m.