Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, reacciona a plan para atentar contra su vida: “Seguiré firme”

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, se pronunció en las últimas horas sobre el plan que tendrían las disidencias de las Farc para acabar con su vida. La información fue revelada por SEMANA en la edición impresa de este sábado.

Esta revista estableció que las unidades de inteligencia hallaron información crítica en diferentes operativos contra la estructura urbana Jaime Martínez. Entre los hallazgos había documentos y fotografías de seguimientos a ella y al alcalde de Cali, Alejandro Eder.

La versión de los uniformados es que el plan terrorista estaba listo para ser ejecutado, y la oportuna reacción de las autoridades frenó otra tragedia en Colombia. A los dos líderes les notificaron los hechos y les redoblaron sus medidas de protección.

Ante la revelación, la gobernadora del Valle del Cauca se pronunció: “Agradezco a la inteligencia del Ejército y de la Policía que me protegen. La seguridad de los vallecaucanos es mi prioridad, seguiré firme, trabajando y cumpliendo con mi compromiso”.