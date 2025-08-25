Suscribirse

Política

Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, reacciona a plan para atentar contra su vida: “Seguiré firme”

La mandataria departamental se pronunció tras la revelación de SEMANA sobre el plan para atentar contra ella y el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

Redacción Semana
25 de agosto de 2025, 12:37 p. m.
Dilian Francisca Toro ( Gobernadora del Valle). Fotos Raúl Palacios / El País.
Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca. | Foto: Raúl Palacios

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, se pronunció en las últimas horas sobre el plan que tendrían las disidencias de las Farc para acabar con su vida. La información fue revelada por SEMANA en la edición impresa de este sábado.

Esta revista estableció que las unidades de inteligencia hallaron información crítica en diferentes operativos contra la estructura urbana Jaime Martínez. Entre los hallazgos había documentos y fotografías de seguimientos a ella y al alcalde de Cali, Alejandro Eder.

Contexto: Exclusivo: esta es la banda internacional dispuesta a asesinar alcaldes en Colombia, y los planes de atentados contra los mandatarios

La versión de los uniformados es que el plan terrorista estaba listo para ser ejecutado, y la oportuna reacción de las autoridades frenó otra tragedia en Colombia. A los dos líderes les notificaron los hechos y les redoblaron sus medidas de protección.

Ante la revelación, la gobernadora del Valle del Cauca se pronunció: “Agradezco a la inteligencia del Ejército y de la Policía que me protegen. La seguridad de los vallecaucanos es mi prioridad, seguiré firme, trabajando y cumpliendo con mi compromiso”.

