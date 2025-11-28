Liliana Cardona Chagüi es la nueva magistrada del Consejo Superior de la Judicatura

Liliana Rosa Cardona Chagüi es la nueva magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, luego de que la Sala Plena de la Corte Constitucional la eligió para reemplazar a Diana Remolina Botía, la magistrada que culmina su periodo el próximo 12 de diciembre.

Cardona es abogada de la Corporación Universitaria de la Costa, tiene una especialización en Derecho Empresarial de la Universidad Autónoma de Bucaramanga; de la Universidad del Atlántico, en Derecho Comercial; en la Sergio Arboleda logró ese diploma en Derecho Administrativo y cursó una maestría en Derecho.

Actualmente es magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura Bolívar, pero también ha sido conjuez de la Comisión de Disciplina Judicial, en el Tribunal Superior Judicial de Barranquilla y en el Consejo Nacional Electoral.

También ha sido asesora externa en seguridad, jefe de unidad de la Contraloría, vicepresidenta y asesora de la presidencia en Coljuegos, procuradora delegada y gerente de la Universidad Autónoma del Caribe.