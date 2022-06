Confidenciales Los temas que Gustavo Petro y Justin Trudeau, primer ministro canadiense, trabajarían juntos

La victoria de Gustavo Petro es noticia internacional. No solo fue portada del The New York Times, sino que también fue felicitado por los más influyentes mandatarios del mundo. Uno de ellos fue Justin Trudeau, primer ministro canadiense, quien también resaltó los puntos en común entre él y el futuro presidente colombiano.

“Felicidades a Gustavo Petro, presidente electo de Colombia, así como a Francia Márquez, vicepresidenta electa y primera afrocolombiana en ocupar este cargo. Espero trabajar con ustedes en nuestras prioridades, como la democracia, la igualdad de género y el clima”, trinó el mandatario canadiense.

Gustavo Petro agradeció la felicitación de quien sería su homólogo en Canadá, resaltando que coinciden en varios temas.

Gracias Primer Ministro del Canadá, Justin Trudeau, la Paz, la igualdad de la mujer y la justicia climática son nuestra agenda común. https://t.co/faBxXA497H — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 20, 2022

“Gracias, primer ministro del Canadá, Justin Trudeau, la paz, la igualdad de la mujer y la justicia climática son nuestra agenda común”, respondió Petro en Twitter.

Trudeau, tal como Petro, es ambicioso en sus propuestas para mitigar los efectos del cambio climático. El mandatario suele forjar alianzas internacionales para implementar medidas que reduzcan el impacto en el medio ambiente y, si se cumple lo dicho en los trinos, podría ser un aliado cercano del presidente electo colombiano.