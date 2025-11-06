Confidenciales
Mauricio Cárdenas desmintió supuesto ataque en su contra en el Centro Internacional de Bogotá
El precandidato presidencial aseguró que está bien y que se encuentra cumpliendo compromisos en Barranquilla.
En la tarde de este jueves, 6 de noviembre, circularon en redes sociales versiones sobre un supuesto atentado contra el precandidato presidencial y exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en hechos que habrían ocurrido, supuestamente, en el Centro Internacional de Bogotá.
La información fue difundida por varios portales de noticias y medios de comunicación, que aseguraron que el incidente habría sido “neutralizado por sus escoltas” y que las autoridades estaban investigando el caso.
Sin embargo, pocas horas después, Cárdenas desmintió las versiones a través de un comunicado oficial. “En las últimas horas han circulado versiones equivocadas sobre un supuesto atentado en mi contra. Quiero aclarar personalmente que me encuentro bien y que no he sido víctima de ningún tipo de ataque”, precisó el exministro.
El aspirante presidencial también informó que actualmente se encuentra en Barranquilla, cumpliendo con su agenda pública y participando en el Foro de la Asociación Colombiana de Corredores de Seguros.
Cárdenas agradeció los mensajes de preocupación y solidaridad que recibió tras la difusión de la noticia, y aseguró que continúa “concentrado en trabajar con serenidad y compromiso por el futuro del país”.
Hasta el momento, las autoridades no han reportado incidentes relacionados con su seguridad ni han confirmado que exista una investigación en curso sobre un presunto ataque.