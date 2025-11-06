Mauricio Cárdenas desmintió supuesto ataque en su contra en el Centro Internacional de Bogotá

En la tarde de este jueves, 6 de noviembre, circularon en redes sociales versiones sobre un supuesto atentado contra el precandidato presidencial y exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en hechos que habrían ocurrido, supuestamente, en el Centro Internacional de Bogotá.

El Debate, Mauricio Cárdenas, precandidato presidencial. | Foto: SAMANTHA CHAVEZ

La información fue difundida por varios portales de noticias y medios de comunicación, que aseguraron que el incidente habría sido “neutralizado por sus escoltas” y que las autoridades estaban investigando el caso.

Sin embargo, pocas horas después, Cárdenas desmintió las versiones a través de un comunicado oficial. “En las últimas horas han circulado versiones equivocadas sobre un supuesto atentado en mi contra. Quiero aclarar personalmente que me encuentro bien y que no he sido víctima de ningún tipo de ataque”, precisó el exministro.

El aspirante presidencial también informó que actualmente se encuentra en Barranquilla, cumpliendo con su agenda pública y participando en el Foro de la Asociación Colombiana de Corredores de Seguros.

Cárdenas agradeció los mensajes de preocupación y solidaridad que recibió tras la difusión de la noticia, y aseguró que continúa “concentrado en trabajar con serenidad y compromiso por el futuro del país”.