Nación

Medellín, Manizales y Bogotá: los alcaldes mejor valorados por los líderes de opinión

Así quedó el ranking de los líderes de las ciudades en el panel de opinión de Cifras y Conceptos.

Redacción Semana
26 de septiembre de 2025, 3:46 p. m.
Carlos Fernando Galán., Federico Gutierrez. y Jorge Eduardo Rojas
Carlos Fernando Galán, Federico Gutiérrez y Jorge Eduardo Rojas | Foto: JUAN CARLOS SIERRA - Vanesa Londoño / SEMANA

Cifras y Conceptos hizo públicos los resultados de su nuevo panel de percepción para 2025. En esta medición, líderes del país mostraron sus preferencias en diferentes temas como la política, los medios y las instituciones.

Uno de los temas fue la evaluación que hacen de la gestión de los alcaldes.

El que mejor salió fue Federico Gutiérrez, con una calificación de 62 sobre 100. Luego está el mandatario de Manizales, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, quien alcanzó 60 puntos. Le sigue Carlos Fernando Galán, con 58 puntos. Y Alejandro Char, de Barranquilla, y Alejandro Eder, de Cali, quedaron empatados en el cuarto y quinto lugar con 57 puntos.

Medición de cifras y conceptos. | Foto: Cifras y Conceptos

Noticia en desarrollo…

