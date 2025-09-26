Medellín, Manizales y Bogotá: los alcaldes mejor valorados por los líderes de opinión

Cifras y Conceptos hizo públicos los resultados de su nuevo panel de percepción para 2025. En esta medición, líderes del país mostraron sus preferencias en diferentes temas como la política, los medios y las instituciones.

Uno de los temas fue la evaluación que hacen de la gestión de los alcaldes.

El que mejor salió fue Federico Gutiérrez, con una calificación de 62 sobre 100. Luego está el mandatario de Manizales, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, quien alcanzó 60 puntos. Le sigue Carlos Fernando Galán, con 58 puntos. Y Alejandro Char, de Barranquilla, y Alejandro Eder, de Cali, quedaron empatados en el cuarto y quinto lugar con 57 puntos.

Medición de cifras y conceptos. | Foto: Cifras y Conceptos