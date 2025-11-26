Suscribirse

Proyecto que revive la mesada 14 para maestros pensionados del país supera tercer debate en el Congreso

La representante Ingrid Aguirre celebró el avance de la iniciativa, de autoría de su partido, Fuerza Ciudadana, y lo calificó como “un paso firme en una causa justa”.

Redacción Semana
26 de noviembre de 2025, 12:33 p. m.
Ingrid Aguirre, defiende la mesada 14 para los profesores
Ingrid Aguirre defiende la mesada 14 para los profesores. | Foto: Equipo Ingrid Aguirre

La Comisión Primera del Senado aprobó en tercer debate, con 14 votos a favor, el proyecto de acto legislativo que busca restituir la mesada 14 para los docentes pensionados del país.

La representante Ingrid Aguirre celebró este avance y lo calificó como “un paso firme en una causa justa que dignifica a quienes han sostenido este país desde las aulas”.

Aguirre agradeció el respaldo de los senadores, en especial del coordinador ponente, Alejandro Chacón, así como de Fecode y los maestros de distintas regiones que acompañaron la discusión en el Capitolio.

Según la congresista, su presencia recordó que el debate va más allá de lo administrativo. Se trata de una reivindicación histórica para un gremio que ha exigido condiciones más justas tras años de servicio público.

La representante también destacó el papel que ha jugado su partido, Fuerza Ciudadana, en la defensa de la educación y las garantías laborales, y reconoció a Carlos Caicedo como el “autor intelectual” de la propuesta.

El proyecto ahora deberá ser discutido en la Plenaria del Senado, donde afrontará su último debate de esta primera vuelta legislativa. Aguirre aseguró que continuará trabajando para garantizar su aprobación definitiva.

