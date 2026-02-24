Sociedad Colombiana de Ingenieros celebró el Foro Mujeres Empoderadas, Resilientes y Exitosas: “Somos el 20 % en un sector masculinizado”

La Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), celebrando el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, llevó a cabo el IV Foro Mujeres Empoderadas, Resilientes y Exitosas, en el que mujeres líderes del sector conversaron sobre sus aportes y barreras superadas.

Al evento asistieron ingenieras como Sonia Cecilia Mangones, Carolina Real Casas, Daniela España, Lina Carmenza Valderrama, Claudia Ayala, Lina María Gaviria, Luz María Vásquez, Andrea Ramírez y Liliana Bravo, entre otras.

En las ingenierías, Colombia pierde el año en igualdad de género

El evento fue liderado por Sandra Viviana Celis, vocal de la junta directiva de la SCI, quien dio las palabras de bienvenida.

“Hoy seguimos cerca del 20 % en un sector históricamente masculinizado. Por eso este espacio no busca excluir, sino construir equidad. Celebra a las mujeres, sí, pero reconoce la importancia de que los hombres nos acompañen, nos respalden y caminen con nosotras hacia un gremio más justo y representativo”, dijo.

Y aseguró: “Con orgullo podemos decir que en las comisiones técnicas de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, las mujeres ya no somos una excepción. Somos parte activa del liderazgo, de la toma de decisiones y de la construcción del futuro del gremio”.

De esta forma, las participantes buscan generar conciencia frente a la inclusión de mujeres en posiciones de toma de decisión en un sector en el que los hombres son mayoría.