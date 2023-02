Open Society Foundations sube a 16 millones de dólares su inversión para proyectos sociales en Colombia

Con el propósito de redoblar esfuerzos sociales en Colombia, la fundación Open Society informó este lunes que aumenta a 16 millones de dólares la inversión para financiar proyectos e iniciativas sociales en el país.

La noticia para Colombia fue confirmada por Pedro Abramovay, director ejecutivo de Open Society para América Latina y el Caribe, quien por estos días está de visita en el país. “Hace algunos años las inversiones, en su mayoría, eran en Bogotá, pero ahora hemos pasado a otras zonas. Uno de los ejemplos es el trabajo que se viene haciendo en Palmira y Buenaventura, principalmente en la construcción de la Casa Comunitaria en Puente Nayero”, señaló.

La casa multimodal de la comunidad de Puente Nayero cuenta con tres pisos que estarán dedicados a diferentes actividades. - Foto: SEMANA

Agregó que con esta inversión busca apoyar iniciativas de cambios sociales en el país en áreas cruciales para el progreso de Colombia como la justicia racial, de género, económica y climática. Salvaguardar la democracia y lucha contra la desinformación, seguridad ciudadana y reformas que permita repensar la política de drogas.

Los recursos se destinarán a iniciativas relacionadas con incrementar la participación política de jóvenes, mujeres, grupos étnicos y LGBTIQ+ en el desarrollo de políticas públicas, impulsar reformas a la política de drogas a nivel nacional e internacional, y contribuir a la agenda de transición verde que tenga en el centro a los grupos raciales y étnicos, por ejemplo.

“El país (Colombia) atraviesa una etapa de cambio significativa que requiere el compromiso y apoyo de todos los actores, incluida la cooperación internacional. Desde Open Society Foundations consideramos este momento oportuno para redoblar nuestro apoyo a la sociedad civil colombiana en los esfuerzos por alcanzar un país más inclusivo, justo y en paz”, precisó Abramovay.

Sobre el nuevo monto destinado, manifestó que se trata de la mayor inversión social desde que la organización tiene presencia en Colombia, a inicios de la década de los noventa.

En conversación con SEMANA, Abramovay indicó que Open Society ha mantenido una inversión creciente en Colombia para apoyos a grupos de la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos. Por ejemplo, durante la pandemia destinaron más de 8 millones de dólares a organizaciones colombianas encargadas de atender a las poblaciones más vulnerables.

Cada año Open Society invierte en promedio entre 8 y 10 millones de dólares en el país.

De igual manera, señalaron que su compromiso también abarca la colaboración con estamentos del Gobierno nacional. “Lo que hacemos es financiar a la sociedad civil, en algunas ocasiones hacemos un trabajo directamente con el Gobierno. En meses pasados trabajamos un tema de migración con la administración de Iván Duque, así como con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, principalmente apoyando las iniciativas de la sociedad civil”, añadió Pedro Abramovay.

La acción humanitaria contribuye a salvar vidas, construir entornos seguros y humanizados para la población migrante y refugiada. - Foto: Cortesía World Vision

Frente a iniciativas ambientales, destacó las nuevas relaciones del gobierno colombiano y brasileño que permitirá establecer proyectos importantes. “Hay un ambiente político entre Brasil y Colombia que es muy positivo para pensar la Amazonía como un activo para el desarrollo sostenible de la región”, dijo.

Finalmente, especificó que el aumento en el presupuesto de inversión no solo es en Colombia, sino en toda la región. “Es un aumento en América Latina, no solo en Colombia. Lo que sí vemos es que no hay muchas regiones en el mundo donde haya líderes con visión democrática, que combatan la desigualdad de todas las formas. Esto es un espacio fundamental en esa disputa más global de lo que va a ser el mundo, después del consenso neoliberal”.