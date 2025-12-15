Líderes empresariales. Philips buscará mejorar 2.500 millones de vidas para 2030

En Colombia, Philips impulsa una transformación del sistema de salud con iniciativas que integran inteligencia artificial, monitoreo remoto y diagnósticos de alta complejidad en lugares apartados. Bajo el liderazgo de Karime Amaya, la operación ha consolidado un modelo que articula transformación clínica, sostenibilidad y fortalecimiento del talento humano, con un impacto directo en pacientes, profesionales e instituciones.

Philips tiene más de 130 años de historia. ¿Cuál ha sido el mayor reto de dirigir una operación con tanto legado?

KARIME AMAYA: Dirigir una compañía con más de un siglo de historia y 85 años conectada a la vida de los colombianos es un honor que exige visión, humildad y claridad de propósito. El mayor reto ha sido liderar la transición de un conglomerado tecnológico hacia un enfoque absoluto en salud y bienestar, sin perder nuestra esencia: innovar para mejorar vidas. Esto nos llevó a evolucionar hacia un modelo operativo centrado en salud, fortalecer nuestras capacidades clínicas y digitales, y seguir guiados por nuestro propósito de innovación significativa para mejorar la vida de las personas.

¿En qué áreas concentraron principalmente esfuerzos este 2025?

K.A.: En respuesta al creciente impacto de las enfermedades crónicas en el país, hemos concentrado la estrategia en áreas como cardiología, oncología y patologías respiratorias, entre otras. Hoy operamos proyectos de IA diagnóstica con instituciones líderes, conectamos unidades de cuidado intensivo a través de monitoreo crítico y ampliamos el acceso a exámenes avanzados en ciudades como Florencia, Mitú, Pitalito y Magangué. Esto se traduce en diagnósticos más oportunos, decisiones clínicas mejor informadas y mayor productividad hospitalaria. Este año seguimos fortaleciendo nuestro modelo relacional, orientado a brindar un acompañamiento más cercano y estratégico a nuestros clientes, consolidándonos como socios de confianza en la transformación clínica y operativa de sus instituciones.

¿Qué se viene para 2026?

K.A.: Para 2026 avanzaremos en integrar IA, soluciones inteligentes y software clínico para agilizar flujos, mejorar eficiencia, ampliar acceso a la salud y reducir carga operativa. Todo esto con el objetivo de alcanzar redes de cuidado plenamente conectadas con hospitales inteligentes, monitorización remota y modelos de inversión sostenibles.

La innovación seguirá siendo el corazón de su operación. ¿En qué novedades han pensado para Colombia?

K.A.: Nuestro enfoque busca diagnosticar más temprano, aliviar la carga del profesional de salud y llevar tecnología de punta donde antes no había acceso. Innovaciones como BlueSeal MR –la primera resonancia con magneto sellado del mundo–; la tomografía con reconstrucción inteligente, y el software de colaboración clínica están mejorando resultados, aumentando eficiencia y reduciendo el impacto ambiental. El impacto real no se mide en equipos instalados, sino en vidas mejoradas.

Por eso resulta tan fundamental el talento humano…

K.A.: Así es. El talento es nuestra prioridad. De hecho, nuestro impacto se ha construido con talento local altamente calificado. Invertimos en formación en informática clínica, IA aplicada, liderazgo diverso y soporte en procedimientos complejos. La tecnología puede optimizar procesos y las personas transforman sistemas.

¿Cuál ha sido la decisión más difícil que ha tenido que tomar como cabeza de la organización?

K.A.: Reestructurar nuestro portafolio para enfocarnos exclusivamente en salud y bienestar. Esto implicó dejar atrás líneas que marcaron a generaciones de colombianos. Fue una decisión valiente, guiada por una visión de largo plazo. Aprendí que un legado se honra cuando se transforma con propósito.

¿Cómo se logra una operación sostenible que también genere valor social?

K.A.: Para Philips la sostenibilidad es inseparable de la salud. El ciento por ciento de nuestros productos cumplen estándares ambientales, impulsamos la economía circular y desarrollamos soluciones inclusivas para distintos perfiles de pacientes. Más acceso al diagnóstico significa menos inequidad y mejor continuidad del cuidado. La sostenibilidad también es cuidar la salud del país. El objetivo global es mejorar 2.500 millones de vidas al año para 2030, incluyendo 400 millones en comunidades vulnerables. En Colombia ampliaremos hospitales conectados, fortaleceremos la prevención y predictibilidad, impulsaremos formación técnica y reduciremos aún más nuestra huella ambiental.

¿Cómo proyectan su expansión y crecimiento en el país?

K.A.: Colombia tiene talento, adopción digital y un sistema en modernización. Nuestro crecimiento se centra en digitalización clínica integral, monitoreo remoto, infraestructura sostenible en ciudades intermedias, así como alianzas que nos permitan llegar a todo el territorio. Queremos ser un aliado estratégico para el sistema de salud.

Liderar no es fácil y menos en un sector como el de la salud. ¿Se siente a gusto con el resultado?