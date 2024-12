El aumento fue vertiginoso: 3,3 millones de personas frente a 282.000 la semana anterior. Y no estaba calculado ni en lo peores escenarios. Algunos analistas habían hecho pronósticos de 1,5 millones. Ante ese nuevo panorama, muchos se preguntan si la primera economía del mundo está a punto de vivir la Gran Depresión de este siglo.

La repuesta no es sencilla. Como explica The New York Times "esta recesión es diferente porque es el resultado directo de directivas gubernamentales relativamente sincronizadas que obligaron a cerrar millones de tiendas, escuelas y oficinas gubernamentales. Es como si un árbitro económico hubiera hecho sonar el silbato para señalar el final del tiempo de juego, obligando a los competidores del campo de juego económico a recuperarse. El resultado es una desaceleración inusual en la que la primera ronda de pérdidas de empleo se concentrará intensamente en solo unas pocas semanas".