Canadá dio luz verde a la vacuna de J&J para mayores de 18 años

Además, el pasado 19 de noviembre autorizó el uso de Pfizer para niños entre cinco a once y una dosis de refuerzo para mayores de 18 años. “Después de una revisión científica exhaustiva e independiente de la evidencia, el Departamento (de Salud) ha determinado que los beneficios de esta vacuna para los niños de entre cinco y once años superan los riesgos”, anunció un comunicado oficial de Health Canada.

Otras alternativas para vacunar a menores entre dos y 18 años

Sin embargo, los ensayos clínicos de esta vacuna, desarrollados en un pequeño grupo de niños y fuera de Estados Unidos, pueden no ser suficientes para que la exigente Agencia de Medicamentos de Estados Unidos (FDA) le otorgue una autorización de emergencia.

“No me sorprende que este virus no se vaya”, advierte representante de la OMS

“Me preocupa mucho lo que está pasando en toda Europa, incluyendo Europa occidental. Me refiero no solo al gran número de contagios, sino también a la velocidad con la que están aumentando” , indicó en otra entrevista, concedida este lunes 22 de noviembre a Sky News.

Agregó que “no me sorprende que este virus no se vaya y tampoco me sorprende que la gente esté protestando, porque los ciudadanos de muchos países están realmente hartos de lo que está pasando”.