Coronavirus en Colombia: muertes diarias bajaron de 100, este martes 22 de febrero

Este martes 22 de febrero, el Ministerio de Salud reportó 2.174 nuevos casos de contagio de coronavirus a nivel nacional, además de 80 fallecidos a causa del virus, de los cuales 71 son de días anteriores. Con estas cifras, el total de contagios en todo el país suma 6.052.126.

Según datos oficiales, desde el inicio de la pandemia se han recuperado 5.874.444 pacientes y fallecido 138.285.

Así mismo, las autoridades de salud indicaron que este 22 de febrero se procesaron 35.718 pruebas: 11.898 PCR y 23.820 de antígeno, con lo que la cifra de casos activos se ubica en 18.022.

Así se distribuyeron los casos nuevos de covid-19 en algunas zonas del país este martes:

Bogotá: 776

Cundinamarca: 270

Santander: 142

Antioquia: 129

Guajira: 112

Boyacá: 85

Norte de Santander: 76

Valle del Cauca: 73

Cesar: 65

Huila: 61

Meta: 50

Barranquilla: 41

Cauca: 34

Cartagena: 28

Chocó: 27

Las personas que fallecieron tenían comorbilidades preexistentes de hipertensión, diabetes, obesidad, desnutrición y enfermedades cardiovasculares, de acuerdo con el reporte.

Según el INS, en el país hay 237 conglomerados. Los territorios son: Antioquia, Atlántico, Barranquilla, Bogotá, Caldas, Caquetá, Cartagena, Cauca, Córdoba, Guaviare, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santander, Sucre, Vaupés.

Por otro lado, el boletín informó que Bogotá, Antioquia, Barranquilla, Valle, Atlántico y Magdalena son las regiones en las que los contagios se mantienen altos.

Por no estar vacunada, mujer venezolana permanece ‘varada’ con su hija en Aeropuerto El Dorado

Una ciudadana de nacionalidades venezolana y estadounidense, llamada Susan Eliana Andrensen, quien viajó junto con su hija de once años de edad con una visa especial que le permite estar en el país diez meses y así reunirse con su esposo en Cúcuta, está varada en el Aeropuerto Internacional El Dorado, pues aún no está vacunada contra el virus de la covid-19.

La mujer alega que no se le ha dado ingreso al país por no estar inmunizada contra el virus que, según datos de la Universidad Johns Hopkins, ya deja más de 5,88 millones de muertes en todo el mundo.

La mujer argumenta que padece de arritmia cardíaca ventricular de alta carga, lo que la obliga a tener un aparato pegado a su cuerpo y por recomendación de sus doctores no se ha aplicado el biológico.

“Mi doctor de cabecera en Cúcuta, el doctor que me hace seguimiento, me recomienda que no me aplique la vacuna por temas de salud porque algunas vacunas tienen como efecto secundario una miocarditis, que es el corazón se agranda y eso es peligroso para mí”, dijo Susan en diálogo con Blu Radio.

Pese a lo mencionado por la mujer, tampoco posee una prueba PCR negativa, y aunque la tuviese, la normativa del Ministerio de Salud no permite que con solo ese documento ingrese a Colombia.

“La niña está conmigo acostada en el piso tapándonos con la ropa que tenemos porque está haciendo mucho frío... Ya comió algo cerca de las cuatro de la tarde y no ha vuelto a comer absolutamente nada”, contó Andrensen.

Al respecto, Migración Colombia argumenta que el caso debe estar a cargo de la cartera de Salud, pues es la entidad encargada de dar las indicaciones para el ingreso al país de ciudadanos extranjeros en medio de la pandemia.