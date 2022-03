Coronavirus: la pandemia deja ya más de seis millones de muertos en el mundo

La pandemia de coronavirus ha causado hasta la fecha más de seis millones de muertos, con más de 446 millones de casos, según los datos publicados este lunes por la Universidad Johns Hopkins a través de su página web.

El centro ha señalado que hasta el momento se han confirmado oficialmente 446.399.672 contagios, con 6.000.316 decesos, incluidos más de 50.700.000 positivos y 256.000 fallecidos durante los últimos 28 días.

Estados Unidos figura como el país más afectado en cifras totales a nivel mundial, con cerca de 79 millones de casos y más de 958.000 muertos.

Por contra, durante los últimos 28 días los países que han registrado un mayor número de casos son Alemania, Rusia -ambos con más de cuatro millones-, Corea del Sur -con más de 3,6 millones-, Estados Unidos, Brasil, Francia, Turquía, Vietnam y Japón -todos ellos con entre dos y tres millones de contagios-.

Sin embargo, las cifras generales a nivel mundial han iniciado un descenso tras el repunte iniciado en diciembre y continuado en enero y febrero a causa de la propagación de la variante ómicron del coronavirus.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció el 11 de marzo de 2020 su decisión de declarar la pandemia a causa del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, causante de la covid-19 y detectado por primera vez en la ciudad china de Wuhan.

La covid-19 en Colombia podría declararse como una endemia en las próximas semanas

El pasado 6 de marzo se cumplieron dos años desde que el Instituto Nacional de Salud (INS) informó sobre el hallazgo del primer caso de coronavirus en Colombia. Desde entonces, son más de 6,7 millones de contagios los que se han reportado en el país, de los cuales, casi 140.000 perdieron la vida.

Sin embargo, después de 24 meses y una crisis sanitaria sin precedente en la historia contemporánea de Colombia, cientos de contagios y más de 78,2 millones de vacunas contra esta enfermedad aplicadas en todo el territorio nacional, el INS estaría pensando en declarar a la covid-19 como una endemia. Es decir, como una enfermedad que aunque se mantenga en el país, no representa mayor peligro para la vida de las personas. Sencillamente, se genera un escenario en el que tanto seres humanos como el virus pueden vivir el uno en el mismo ambiente del otro.

Así lo explicó la directora del INS, Martha Ospina, quien en la tarde de este 7 de marzo fue reconocida como una de las mujeres más importantes del país por el Premio a la Mujer Cafam, gracias a su compromiso y entrega en la pandemia. De acuerdo con la experta, en las últimas semanas se ha evidenciado un descenso en la curva de contagios (actualmente hay solo un poco más de 10.000 casos activos), y por ende en el número de muertes por cuenta de la covid-19 en el país.

“Los modelos nos muestran un descenso sostenido de la curva durante el mes de marzo y luego un aplanamiento, pero estamos haciendo algo muy difícil que es establecer un umbral endémico y eso no es fácil”, explicó durante su intervención.

Y es que, según Ospina, aunque la curva de contagios decrece a pasos agigantados, tomar esta decisión es un poco complejo, especialmente en medio de la historia médica colombiana que no ofrece un histórico seguro para la toma de este tipo de decisiones.

“Los últimos dos años han sido de pandemia y no tenemos un histórico por ejemplo de cinco años atrás para construir ese umbral, por lo que estamos desarrollándolo de forma hipotética viendo la evolución y si ya se puede hacer una conversión a endemia”, añadió la experta.

En ese orden de ideas, mencionó que en caso de nombrar a la covid-19 como endemia y no como pandemia, “en esta nueva fase el virus vivirá con nosotros, pero circulando en su mínima proporción y que no cause una letalidad o niveles graves en hospitalizaciones como se ha tenido en los primeros años de la enfermedad”.

Por último dijo: “Estamos creando un umbral hipotético basados en estadísticas, donde los modelos matemáticos nos muestran un descenso de la curva hasta llegar a una situación plana, si no se tiene una emergencia con nuevos linajes”, es decir, en caso de que no se presenten nuevas variantes de la covid-19 como la ómicron, que actualmente es la dominante no solo en Colombia sino en el resto del mundo.

Con infomación de Europa Press