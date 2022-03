Colombia superó las nueve millones de dosis de refuerzo contra la covid-19

El Ministerio de Salud y Protección Social (MinSalud) informó este lunes 7 de marzo que el Plan Nacional de Vacunación (PNV) rebasó los nueve millones de personas que han recibido una dosis de refuerzo contra la covid-19.

El reporte detalla que, con corte a la medianoche del sábado 5 de marzo, en el país se han distribuido un total de 85.833.608 dosis de las vacunas anticovid disponibles, y de esta cifra 78.256.058 han sido aplicadas en los territorios.

Asimismo, el número de personas con, al menos, una dosis asciende a los 35.288.254. En cuanto a segundas dosis, en el país se han aplicado 27.705.460, y el total de colombianos que han sido inoculados con la monodosis de Janssen es de 6.209.800.

Con estas cifras, el MinSalud informa que en Colombia ya son 33.915.260 personas que han completado su esquema de vacunación contra la covid-19, tanto de dos dosis como de dosis única.

En la última jornada se aplicaron 116.504 dosis de los biológicos contra el virus, y, de acuerdo con el Ministerio, las entidades privadas reportaron hasta el 5 de marzo un total de 1.435.709 dosis inyectadas.

Con el avance del PNV y la tendencia a la baja que han presentado en las últimas semanas los nuevos contagios y las muertes por el virus, las autoridades sanitarias del país se han enfocado en la campaña por el autocuidado, invitando a los colombianos a completar sus esquemas de vacunación y acercarse a recibir sus dosis de refuerzo, sobre todo ahora que se levantó la medida del tapabocas en espacios abiertos para los municipios que tienen porcentaje de inoculación en segundas dosis por encima del 70 %.

Informe de actividad de #vacunación en Colombia 🇨🇴, con corte al 5 de marzo de 2022, 11:59 p.m.#Vacunémonos✌️ pic.twitter.com/gqcGorbvp9 — MinSaludCol (@MinSaludCol) March 7, 2022

Desde el MinSalud se ha hecho hincapié desde hace algunas semanas en la imperativa necesidad de no bajar la guardia en cuanto al ritmo de vacunación, que disminuyó en el país tras la más reciente ola de contagios atribuida a la variante ómicron.

Ahora que en el territorio nacional se evidencia nuevamente una tendencia a la baja en los nuevos contagios y muertes por el virus, la viceministra de Protección Social, María Andrea Godoy, afirmó en días pasados que el llamado al sector salud es a “definir estrategias que nos permitan llegar a esa población que no se ha vacunado o que no tiene los esquemas completos”, de manera que se pueda mejorar la cobertura.

Estas estrategias, de acuerdo con la ministra (e), deberán estar enfocadas principalmente a la población menor de 30 años, quienes —por su aparente bajo riesgo— pueden no ver como una urgencia la cumplimentación de su esquema de vacunación contra la covid-19. No obstante, la cifra de personas de esta población que fallece a raíz del virus no ha llegado a cero, y, por el contrario, es común que el reporte de decesos incluya menores de edad.

Aunque esto no se puede atribuir exclusivamente a la falta del biológico, ya que hay otros factores como las comorbilidades que inciden directamente, pero el hecho de estar vacunado, según la cohorte Esperanza del MinSalud, sí puede disminuir la tasa de hospitalización y mortalidad efectivamente.