Guns N’ Roses anuncia segunda fecha de concierto en Bogotá, esta sería

La banda de rock estadounidense Guns N’ Roses confirmó su segunda fecha de concierto para el próximo 12 de octubre, luego de haber agotado las cerca de 40.000 boletas de su primera fecha.

La banda, que había tenido un exitoso concierto en Bogotá hace más de 20 años, espera hacer vibrar a sus fanáticos con algunas de sus canciones más emblemáticas como lo son November Rain, Sweet Child O’ Mine, Welcome to the Jungle, entre otras.

Con esta segunda fecha, los integrantes de la banda sellarán un periodo de conciertos inolvidables para los bogotanos tras la reactivación de los eventos en Colombia.

“Por éxito absoluto en ventas, una doble fecha en el mítico Estadio El Campín. ¡Vuelven los @gunsnroses! Dos días seguidos para hacer parte de la historia.”

Por éxito absoluto en ventas, una doble fecha en el mítico Estadio El Campín. ¡Vuelven los @gunsnroses! Dos días seguidos para hacer parte de la historia. pic.twitter.com/RfsUFATUJo — Páramo Presenta (@paramo_presenta) May 15, 2022

Las entradas estarán disponibles el próximo 17 de mayo a partir de las 9:00 a. m. para clientes de los bancos AVAL. Por otro lado, para el público general, saldrán a la venta el 19 de mayo a la misma hora.

Con esta nueva tanda, en conjunto los conciertos sumarán un total de 80.000 espectadores, algo jamás antes visto. Cabe señalar que los precios de las entradas pueden variar en cualquier momento, en función de la oferta y la demanda. Estiman un aforo total, dependiendo de las reservas técnicas, y del patrocinador, que eventualmente pueden ser liberadas para la venta.

Por otro lado, la edad mínima de ingreso al concierto es de 14 años. Las zonas libres de alcohol son los sectores 15, 17, 19 y 21 en oriental baja, según la empresa organizadora.

Las personas con movilidad reducida contarán con áreas adecuadas, especialmente para ellos, en las localidades gramilla y occidental baja del estadio, quienes podrán estar con un acompañante en estas áreas.

Por otro lado, advierten que no estará permitido el ingreso de mujeres en visible estado de embarazo, de acuerdo con las recomendaciones de las autoridades policiales, y habrá un equipo de seguridad, además de uniformados de la policía en todas las instalaciones del estadio El Campín.

La reacción de Julio Correal por regreso de los Guns N’ Roses a Colombia

La primera vez que Guns N’ Roses visitó Colombia fue el 29 de noviembre de 1992. En aquel entonces, la banda ya había lanzado su mítico Appetite for Destruction, del que forman parte éxitos como Welcome to the Jungle, Sweet Child o’ Mine y Paradise City. La agrupación estaba en su mejor momento.

En el momento, la década de los 90, Colombia aún era un destino poco atractivo para la escena del rock mundial. El reconocimiento del país más allá de las fronteras destacaba por su relación con el narcotráfico y Pablo Escobar, un estigma que, tristemente, aún está presente en tiempos actuales.

A pesar de ello, la visita de los Guns N’ Roses puso a Colombia en el mapa de las grandes bandas cuando vino al país por primera vez. Aquel caótico y lluvioso 29 de noviembre de 1992, en el marco del Use Your Illusion Tour, los Guns paralizaron Bogotá y dejaron un show para la historia.

Aquel concierto quedó en la memoria de varios, pues resultó por ser muy polémico, de hecho, quien dio todos los detalles de lo que sucedió fue Julio Correal, quien fue gestor para traerlos a Colombia.

Daños en el escenario antes del concierto, una lluvia apocalíptica en medio del show y desmanes a las afueras del estadio fueron algunos de los detalles reseñados por Julio Correal sobre el show de 1992. La situación fue tan crítica que Axl Rose y los demás miembros de la banda tuvieron que finalizar su acto antes de lo previsto.

Cuando Correal se enteró de que volverían a Colombia y nada más y nada menos que al estadio El Campín, no dudó en manifestarse de manera jocosa. “Jajajaja, ¡me acabo de despertar y me encuentro con la noticia! Esos hijue... van a volver! ¡Y al Campín!”.