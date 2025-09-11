Suscribirse

Música

Kapo y Camilo unen sus voces por primera vez en el bolero ‘Esta es tu casa nena’

Los dos artistas fueron halagados por crear una hermosa letra llega de significado.

Redacción Cultura
12 de septiembre de 2025, 12:38 a. m.
Kapo y Camilo anuncian nueva canción juntos.
Kapo y Camilo anuncian nueva canción juntos. | Foto: Cortesía.

La Industria INC y Sony Music Latin presentan el lanzamiento de Esta es tu casa nena, la primera colaboración entre Kapo y Camilo, un bolero moderno cargado de romanticismo y nostalgia que promete conquistar corazones.

La canción envuelve a los oyentes en una atmósfera íntima y delicada, donde la voz única de Kapo se entrelaza con la sensibilidad interpretativa de Camilo.

'Esta es tu casa nena', es la nueva canción de Kapo y Camilo.
'Esta es tu casa nena', es la nueva canción de Kapo y Camilo. | Foto: Cortesía

Escrita por sus mismos intérpretes junto a Gangsta, Jeyjenm y Avi, la pieza refleja la riqueza de la composición colectiva y la fuerza creativa de la nueva generación de la música latina.

En la producción destacan Kapo, Gangsta y Jeyjenm, con la ingeniería de grabación de Jeyjenm y Nicolás Ramírez, la mezcla a cargo de Javier Garza y la masterización de Dale Becker.

El resultado es una obra elegante y atemporal que rescata la esencia del bolero y la proyecta hacia un público contemporáneo.

Con una carrera en ascenso que ya lo posiciona como referente del afro-pop latino gracias a éxitos que han escalado en los listados digitales y lo han llevado a escenarios internacionales, Kapo sigue consolidándose como una de las voces más prometedoras de la nueva ola musical.

Camilo, por su parte, reafirma en esta colaboración su capacidad de reinventar géneros clásicos y acercarlos a nuevas audiencias con su estilo auténtico y sensibilidad artística.

Esta es tu casa nena” se publica bajo el sello disquero de La Industria Inc, consolidando una alianza musical que continúa llevando a Kapo al siguiente nivel en la industria.

A través de sus redes sociales, ambos artistas dieron a conocer el lanzamiento de su nueva canción con publicaciones previas.

“Aunque ya no vivas aquí, esta siempre será tu casa. Este jueves salimos con un bolero junto a @camilo, uno de esos que duelen, pero que abrazan”, escribió Kapo en su cuenta oficial de Instagram, a días de estrenar la canción.

La emoción de sus fanáticos fue clara en este momento, tanto así que no pudieron evitar los comentarios y las reacciones: “Estos dos juntos: un vals para el corazón”; “Una colaboración que no me imaginaba, pero necesitaba. Los amo”; “Ya queremos escucharla”; “Jesús mío bendito, suena espectacular”; “Esto suena muy bueno con la participación de Kapo. Con ganas de ver un concierto ya”; “Se pasaron”; “Música bonita, música que no es vulgar”; “Otro vals mi viejo querido”; “No estoy despechado, pero esta canción con un buen vino o un ron, Dios mío”; “Estos dos son todo lo que está bien”; “Me gusta la música de Kapo y Camilo”; “Ya estoy amando la canción”, escribieron algunos de sus fanáticos.

