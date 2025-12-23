¿Qué se debe cenar el 24 de diciembre? 19 ideas de comidas navideñas para realizar

La cena del 24 de diciembre es un ritual familiar que une mesas a lo largo y ancho de todo el mundo, donde los sabores y las tradiciones se mezclan con la esperanza de un nuevo año.

En Latinoamérica, esta velada no solo alimenta el cuerpo, sino que evoca tradiciones ancestrales, con platos que varían en olores, sabores y simbología. Estas son 19 ideas de comidas fáciles de preparar para esta noche tan especial.

Pavo navideño relleno: En países como Colombia y Perú este plato está relleno de ciruelas pasas, manzanas y nueces, horneado con mantequilla, ajo, paprika y mermelada de ciruela. Su origen se remotna a la influencia española del siglo XVI, adaptado con frutas locales. Pernil asado: En Puerto Rico y Cuba la pierna de cerdo es adobada con ajo, orégano, sal y ron, cocida a baja temperatura. De raíces taínas y españolas; en Puerto Rico, se deja reposar tres días. Lomo de cerdo en salsa de ciruelas: En México el lomo glaseado con vino tinto es un plato tradiciona servido con ciruelas pasas, caldo de pollo y mantequilla. Está inspirado en la cocina novohispana con toques franceses. Las ciruelas aportan dulzor que contrasta la carne, tradición desde el virreinato.​ Merluza rellena de gambas: Un plato proveniente de España y adoptado en Chile: Lomos con gambas, espinacas, ajo, nata y guindilla. De la costa vasca, llegó vía inmigrantes. Curioso: El relleno se cocina en 35 minutos para jugosidad perfecta.​ Tamales navideños: En Colombia y México este plato tiene masa de maíz con pollo, cerdo, arvejas, hogao y huevo duro. Es un plato prehispánico, con variaciones regionales; en Colombia, se envuelven en hoja de plátano. ​ Crema de puerro y patata: En España y Argentina esta crema tiene puerros, patatas, chalotas, nata, wasabi y guisantes. De la huerta galaica, popular en pampas. Ajiaco bogotano: un plato muy colombiano que contiene pollo, papas pastusas, mazorca, guascas y alcaparras. Indígena muisca, elevado en la Colonia. Crema de ostras: En Francia y Venezuela este plato se prepara a base de ostras, mantequilla, leche, queso brie y Jerez.

Buñuelos colombianos: En Colombia esta guarnición se prepara a base de masa de maíz con queso costeño, fritos hasta dorados. De origen africano-español, postre-entrada. Dato: Se comen calientes con natilla; en Navidad, se venden en plazas desde el amanecer del 24.​ Natilla: En Colombia y Ecuador este postre se prepara a base de leche, panela, canela, clavo y gelatina. Es una receta precolombina a base de azúcar de caña. Arroz con leche: en varios países de Latinoamérica este postre acompaña las meses en celebraciones espaciales como la Navidad. Está hecho a base de arroz, leche condensada, canela y pasas. Árabe-andalusí vía España. En Perú, se flamea con pisco al final.​ Papas cambray al horno: Estas papitas pequeñas se cocinan con con aceite, ajo, romero y limón. De la huerta andina. En algunos países se cocinan junto al pavo para absorber jugos.​

Colas de langosta a la mantequilla: En el Caribe colombiano este plato se cocina con ajo, limón, laurel y aceite. Taína, elevada en era turística. Se cuecen 45 minutos para no endurecer.​ Pastel de salmón con hierbas: Plato a base de salmón en masa filo, estragón, limón y almendras. De fiordos nórdicos, en Patagonia austral. Ensalada de coditos navideña: En México este plato está hecho a base de pasta con zanahoria, piña, manzana, crema y piñones. De la posguerra, “ensalada rusa” adaptada. Pollo al horno con miel: Pollo con miel, canela, pimentón, naranja y romero. Judeo-español, con frutas tropicales.

