Yeison Jiménez le cantó al desamor con la española Natalia Jiménez: lanzaron canción y hablaron de terminar relaciones rotas

El famoso colombiano se unió a la cantante española y estrenan gran éxito.

Redacción Cultura
29 de agosto de 2025, 8:41 p. m.
Yeison Jiménez estrena canción junto a Natalia Jiménez.
El mayor intérprete de la música regional colombiana, Yeison Jiménez, estrenó su nuevo sencillo musical titulado 'Pedazos’, junto a Natalia Jiménez, la cantautora española que con su poderosa voz y versatilidad, se ha abierto camino en la industria y actualmente ocupa un importante lugar en el género regional mexicano.

Con letra de Cesar Inzunza y la producción del reconocido productor colombiano, Georgy Parra, la canción aborda ese deseo de terminar una relación luego de intentar preservar el vínculo y de no querer abrir los ojos para ver la realidad: "que ya no hay amor, que los corazones implicados están hechos pedazos y que los abrazos que un día fueron sinónimo de refugio y hogar, simplemente ahora solo otorgan un frío descomunal".

Yeison Jiménez lanzó canción con la española Natalia Jiménez.
El videoclip oficial de ‘Pedazos’ retrata el sello inigualable de la mayoría de los videos musicales de Yeison: Los caballos como compañeros fieles, con una caballeriza como escenario.

También, se evidencia a un grupo de músicos de fondo, una pareja de bailarines que actúan como personajes principales y el estilo imponente de Natalia Jiménez.

Además, la pieza audiovisual le otorga al fuego un rol protagónico, haciendo referencia a esa llama de la relación que, aunque se intentó mantener viva, ya no existe porque con el tiempo se apagó.

Yeison Jimenez &amp; Natalia Jiménez l Pedazos (Video Oficial)

Pedazos’ ya está disponible en todas las plataformas digitales y con la fusión de estas dos voces representativas del género, promete ser un himno para la música regional sin importar el territorio.

Este lanzamiento llega justo en medio de uno de los mejores momentos en la carrera de Yeison Jiménez, ya que, el pasado 26 de julio llevó a cabo su concierto en el estadio El Campín de Bogotá compartiendo todos sus éxitos con más de 45 mil personas y haciendo historia al convertirse en el primer artista del género regional colombiano en llenar en solitario este escenario.

Después, el 7 de agosto, vivió un momento sublime al presentarse frente a 12 mil personas en su tierra, Manizales, como parte de su ‘Mi Promesa Tour 2025′.

Nueva canción de Yeison Jiménez y Natalia Jiménez.
Próximas fechas, agenda internacional: ‘Yeison Jiménez World Tour’

Estados Unidos y Canadá

  • 19 de sep: Orlando
  • 20 de sep: Chicago
  • 21 de sep: San José
  • 26 de sep: Toronto - Canadá
  • 27 de sep: Calgary - Canadá
  • 03 de oct: New York
  • 04 de oct: New Jersey

España - Italia

  • 17 de oct: Zaragoza
  • 18 de oct: Alicante
  • 19 de oct: Canarias
  • 24 de oct : Barcelona
  • 25 de oct: Milán
  • 26 de oct: Madrid

